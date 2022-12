Kim Wilde jest już wolna! Symbol seksu rozwodzi się po 26 latach. Przypominamy legendarne wideo z Polski!

Wołodymyr Zełenski w USA. "Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa"

Kim Wilde ogłosiła, że rozwodzi się z mężem. Piosenkarka to ikona lat osiemdziesiątych. Jej największy hit to "Kids in America"

Kim Wilde to jeden z symboli seksu wszech czasów i ikona lat osiemdziesiątych. Odkąd piosenkarka w 1981 roku wylansowała utwór "Kids in America", znał ją cały świat. O pięknej blondynce marzyły także miliony Polaków, a plakaty z wizerunkiem Kim wisiały w niejednym pokoju nastolatka... Dziś Kim Wilde jest na uboczu showbiznesu, ale starzy fani dobrze o niej pamiętają. Dlatego wstrząsnęła nimi wiadomość o wielkich zmianach w życiu Kim Wilde. 62-letnia już gwiazda potwierdziła w internecie, że rozwodzi się z mężem, aktorem i pisarzem Halem Fowlerem (54 l.) po 26 latach małżeństwa: "Kim Wilde i Hal Fowler chcą ogłosić, że w zeszłym roku polubownie rozstali się za porozumieniem stron i rozwiedli się. Żadna osoba trzecia nie jest w to zaangażowana. Pozostają w dobrych stosunkach i życzą sobie nawzajem wszystkiego najlepszego na kolejnych etapach życia. Żadne dalsze komentarze ani oświadczenia nie będą składane". Para ma dwoje dorosłych już dzieci w wieku 21 i 23 lat. Pamiętasz Kim Wilde? Musisz zobaczyć nagranie poniżej!

Kim Wilde na festiwalu w Sopocie w 1988 roku. Na scenę wdarło się wtedy kilku fanów. Co tam się działo!

Kim Wilde w 1988 oraz w 1992 roku odwiedziła Polskę. Była u szczytu sławy, gdy po raz pierwszy zaśpiewała na festiwalu w Sopocie. Kiedy dziś oglądamy nagranie z tego koncertu, nie wierzymy własnym oczom. Dziś taka sytuacja byłaby pewnie nie do pomyślenia, ale wtedy na scenę wskoczyło kilku polskich fanów. Sympatyczni panowie pląsali wokół Kim Wilde do jej hitu "Cambodia", skradali jej całusy i dawali róże niczym u cioci na imieninach. Na widok tego uroczego nagrania może zakręcić się w oku łezka nostalgii...

