i Autor: vaticannews.va Ksiądz bliski papieżowi zaprosił zakonnice do trójkąta. Chciał z nimi stworzyć "Trójcę Świętą"

"Znęcał się nad 20 kobietami"

Ksiądz bliski papieżowi zmuszał zakonnice do seksu w trójkącie? Mówił o "Trójcy Świętej"

Skandal w Watykanie. Znany jezuita ze Słowenii, mieszkający w Rzymie ksiądz Marko Ivan Rupnik (68 l.), został ekskomunikowany po tym, jak został oskarżony przez zakonnice o przemoc seksualną i psychiczną. Rupnik miał namawiać siostry do udziału w trójkącie, zmuszać je do seksu, a potem do milczenia. "Chciał z nami odtworzyć trójstronną relację między Bogiem, Jezusem i Duchem Świętym" - mówi jedna z nich.