Nauczycielka zabiła ukochanego odmrażaczem do szyb! Ten mord szokuje

Emerytowana nauczycielka zabiła kochanka odmrażaczem do szyb. 64-latka stanęła przed sądem

Na zdjęciach, jakie Judy Church (64 l.) i Leroy Fowler (+55 l.) zamieszczali w mediach społecznościowych, wyglądali na parę szczęśliwych zakochanych. Jeździli razem na motorze i mieszkali pod jednym dachem. Ale niestety, ta miłość skończyła się okrutnym mordem przy pomocy odmrażacza! 23 grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, Judy Church (64 l.) stanęła przed sądem. Emerytowana szkolna nauczycielka z amerykańskiego stanu Massachusetts jest oskarżona o zamordowanie swojego 55-letniego partnera. Jak do tego doszło? Zaczęło się parę miesięcy temu. Znajomi Fowlera ze zdumieniem słuchali jego zwierzeń. Mężczyzna twierdził, że jego partnerka może dolewać czy dosypywać mu do kawowych napojów czegoś szkodliwego. Sam nie mógł w to uwierzyć, bo nadal pił kawowe szejki podawane mu przez partnerkę. W końcu źle się to skończyło. Mężczyzna trafił do szpitala i wkrótce zmarł. Karetkę wezwała Judy Church, opowiadając, że jej partner krwawi z nosa i fatalnie się czuje.

Dolewała mu do kawy odmrażacza, bo zdradzał ją z byłą partnerką. Wcześniej kupiła mu ubezpieczenie na życie

Badania lekarskie wykazały uszkodzenie nerek spowodowane... spożyciem odmrażacza do szyb. Policja przeszukała posesję Fowler i znalazła podejrzane puste pojemniki po tym specyfiku. Znajomi zmarłego ujawnili funkcjonariuszom, jakie miał on obawy. Dlaczego 64-latka zabiła kochanka? Według "Daily Beast" policja podejrzewa podwójny motyw. Po pierwsze, Fowler miał zdradzać nauczycielkę z byłą partnerką, a poza tym na rok przed zabójstwem Judy Church wykupiła swojej ofierze ubezpieczenie na życie. Teraz może zapomnieć o zdobyciu pieniędzy z ubezpieczalni. Prawdopodobnie kobieta nie wyjdzie już zza krat.

