i Autor: pixabay.com

Niepokojące odkrycie

Naukowcy ujawniają straszne skutki Covid-19. Mówią o nieodwracalnych zmianach

Zofia Dąbrowska | PAP 18:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Niemal u połowy osób, które przechorowały zakażenie Covid-19, skutki choroby mogą być nieodwracalne - piszą chińscy naukowcy z Huazhong University of Science and Technology w Wuhan w piśmie medycznym "Radiology". Po dwóch latach od zakażenia niemal 40 proc. pacjentów nadal ma zmiany w płucach. Co to oznacza? Czym są te zmiany?