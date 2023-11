Nie zgadniesz, ile kosztowała torebka Meghan Markle! Można paść z wrażenia

Zmusił ją do seksu z psem, bo go zdradziła! 45-latek filmował wszystko

Meghan Markle pojawiła się z torebką, której cena szokuje. Nikgdy nie zgadniesz, ile wydała na nią żona księcia

Co by nie mówić o Meghan Markle, nie można odmówić jej wielu ciekawych stylizacji i gustu modowego. Jako że nie jest już pracującym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, może pozwolić sobie na większą swobodę pod tym względem niż chociażby uważana za królową stylu księżna Kate. Żona księcia Harry'ego znana jest z zamiłowania do luksusowych kreacji i dodatków. Nie oszczędza na nich i lubi błyszczeć na salonach. Ale tego, co pokazała na lotnisku po powrocie z wakacji, nie spodziewał się absolutnie nikt. Na wieść o tym, ile kosztowała torebka Meghan, można spaść z krzesła. Kolorowa, wesoła torba została kupiona przez żonę Harry'ego na Karaibach.

Jak dokładnie nazywa się torebka Meghan Markle? Została błyskawicznie wyprzedana

Jak wyśledzili dziennikarze Mirror, kosztowała... zaledwie 9 funtów, a więc niewiele ponad 45 złotych. To bez wątpienia dodatek, na który pozwolić by sobie mogła każda z nas... gdyby nie to, że został już wyprzedany, gdy tylko gruchnęła wieść o tym, że Meghan go nabyła. Torba Caribbean Flour & Feed Sack wykonana z materiałów z recyklingu to dzieło Alethei John i jej matki Bernice John, które prowadzą sklep A&B Boutique na wyspie Bequia. Zapewne teraz ustawiają się tam gigantyczne kolejki influenserek!

Meghan Markle teams £1,000 Hermes scarf and £570 sandals with £9 shopping bag made from Caribbean upcycled feed and flour sacks on the island of Bequiahttps://t.co/EOK00BTAIH— ❇️ IamOdyla (@IamOdyla) October 17, 2023

Meghan's Caribbean Flour & Feed Sack bag is from a small artisan boutique on Bequia Isand. Is sold out. 😥#MeghanMarkle pic.twitter.com/MYc0aJXBpj— Moralground63 💙 (@sussexshinning) October 17, 2023

