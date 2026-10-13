Niemcy wprowadzają surowy zakaz w każdym domu i ogrodzie. Kary sięgną nawet 50 tysięcy euro!

Ważna data dla właścicieli domów i najemców

Jak informuje niemiecki portal ruhr24.de, od 25 kwietnia 2026 roku sklepy przestały sprzedawać osobom prywatnym trutki na szczury zawierające substancje hamujące krzepnięcie krwi. Zakaz objął zarówno sklepy budowlane, jak i sprzedaż internetową.

Od 1 lipca tego roku środki te mogą stosować wyłącznie odpowiednio przeszkoleni specjaliści od zwalczania szkodników i tylko w przypadku potwierdzonej obecności gryzoni.

Trutki szkodzą nie tylko szczurom

Powodem zaostrzenia przepisów są obawy o środowisko naturalne. Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska ostrzega, że substancje czynne zawarte w tego typu preparatach są bardzo toksyczne dla kręgowców i długo utrzymują się w przyrodzie.

Badania wykazały przypadki zatruć u sów, lisów, jeży oraz ptaków drapieżnych. Zdaniem ekspertów nawet prawidłowe stosowanie takich środków nie eliminuje całkowicie ryzyka dla dzikich zwierząt.

Po 22 października nie wolno już ich używać

Kluczową datą jest 22 października 2026 roku. Do tego dnia osoby posiadające zapasy trutek mogą jeszcze legalnie je wykorzystać. Od następnego dnia, czyli 23 października, stosowanie takich preparatów przez osoby prywatne będzie zabronione.

Portal ruhr24.de podaje, powołując się na berlińską firmę zajmującą się zwalczaniem szkodników Absolut, że naruszenie przepisów może zostać potraktowane jako wykroczenie administracyjne. Na podstawie niemieckiej ustawy o chemikaliach grozi za to grzywna nawet do 50 tys. euro. Ostateczna wysokość kary będzie jednak zależeć od okoliczności konkretnej sprawy.

Co zrobić ze starą trutką?

Eksperci zalecają, aby nie wyrzucać preparatów do zwykłego kosza, bioodpadów ani toalety. Niewykorzystane środki należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczyć i oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Do czasu przekazania trutki do utylizacji powinna być ona przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Jak walczyć ze szczurami bez trucizny?

Niemieckie służby i specjaliści wskazują, że najskuteczniejszą metodą ograniczania populacji szczurów jest pozbawienie ich dostępu do pożywienia. Właścicielom nieruchomości zaleca się zabezpieczanie pojemników na odpady, usuwanie opadłych owoców oraz niewyrzucanie resztek jedzenia na kompost.

W przypadku pojawienia się gryzoni pomocne mogą być także pułapki mechaniczne. Eksperci podkreślają natomiast, że popularne odstraszacze ultradźwiękowe nie wykazały skuteczności. Jeśli problem jest poważny, należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy deratyzacyjnej, która nadal może legalnie stosować środki chemiczne, ale pod ścisłym nadzorem.

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