Niemcy pokochali polskie miasto. Jesienią tłumnie ruszają właśnie tam

Niemcy uwielbiają city breaki

Niemcy należą do najbardziej aktywnych turystycznie narodów w Europie. Chętnie podróżują zarówno po własnym kraju, jak i za granicą, a coraz większą popularnością cieszą się krótkie, kilkudniowe wyjazdy do europejskich metropolii. Jesień jest dla nich doskonałym czasem na takie wypady. Łagodniejsza pogoda, mniejsze tłumy i wyjątkowy klimat historycznych miast sprawiają, że właśnie wtedy ruszają na zwiedzanie.

Kraków hitem jesiennych wycieczek

Według dziennika „Nordkurier” jednym z najbardziej polecanych kierunków na jesienny city break jest Kraków. Niemieccy dziennikarze podkreślają, że dawna stolica Polski zachwyca niepowtarzalnym połączeniem historii i nowoczesności. Szczególne wrażenie robi pięknie zachowane Stare Miasto oraz Rynek Główny, jeden z największych średniowiecznych placów w Europie.

Autorzy artykułu zwracają uwagę, że Kraków oferuje turystom wyjątkową atmosferę o każdej porze roku, jednak jesienią prezentuje się szczególnie malowniczo. Wskazują również, że miasto zostało niedawno uznane za jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie.

Wawel, Kazimierz i polska kuchnia

Wśród największych atrakcji Krakowa niemiecki dziennik wymienia Wzgórze Wawelskie z katedrą i zamkiem królewskim, które od wieków są symbolem polskiej historii. Gości przyciąga także Kazimierz, czyli dawna dzielnica żydowska słynąca z klimatycznych uliczek, restauracji i kawiarni.

Turyści mogą również spróbować tradycyjnych polskich potraw, a po intensywnym zwiedzaniu odpocząć w licznych kawiarniach rozsianych po centrum miasta. Dodatkowym atutem są okoliczne tereny zielone i lasy, zachęcające do jesiennych spacerów.

Nie tylko Kraków. Te miasta również wybierają Niemcy

Na liście najciekawszych europejskich miast na jesienny wyjazd, przygotowanej przez „Nordkurier”, znalazły się także Amsterdam, Praga, Barcelona, Paryż, Budapeszt, Dubrownik, Ateny, Rzym oraz Drezno.

Każde z nich oferuje własne atrakcje: od romantycznych kanałów Amsterdamu, przez zabytki Pragi i Barcelony, po historyczne skarby Rzymu czy Aten. Mimo silnej konkurencji to właśnie Kraków został wyróżniony jako miejsce szczególnie warte odwiedzenia jesienią, udowadniając, że polskie miasto może skutecznie konkurować z największymi turystycznymi gwiazdami Europy.

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