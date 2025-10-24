Obowiązkowa służba wojskowa przywrócona. Parlament już zdecydował

Chorwacja przywraca obowiązkową służbę wojskową. Pierwsi poborowi już w przyszłym roku

Po 17 latach przerwy Chorwacja zdecydowała się przywrócić obowiązkową służbę wojskową. W piątek parlament w Zagrzebiu uchwalił nowelizację ustawy o obronności, która wprowadza powszechny pobór mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia. Za ustawą głosowało 84 posłów, przeciw było 11, a 31 wstrzymało się od głosu. Obowiązek służby wojskowej był w Chorwacji zawieszony od 2008 roku, kiedy kraj przystępował do NATO i stawiał na profesjonalizację armii. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy mężczyzna po ukończeniu 18 lat zostanie wpisany do rejestru wojskowego, a następnie skierowany na szkolenie w roku, w którym kończy 19 lat.

Przed rozpoczęciem służby poborowi przejdą badania lekarskie, mające potwierdzić ich zdolność do służby. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odroczenie poboru – np. z powodu studiów lub udziału w międzynarodowych zawodach sportowych – jednak nie dłużej niż do 30. roku życia. Podstawowe szkolenie wojskowe (TVO) potrwa dwa miesiące, a pierwsze nabory ruszą jeszcze w tym roku. Pierwsi rekruci mają stawić się w koszarach na początku 2026 roku. Według planów ministerstwa obrony, rocznie powoływanych będzie ok. 4 tysiące poborowych.

Obowiązkowa służba wojskowa obejmie kobiety? Tylko dobrowolna służba

Nowelizacja przewiduje także możliwość odmowy służby wojskowej z powodów religijnych lub moralnych. Osoby korzystające z tego prawa zostaną skierowane na trzymiesięczne szkolenie w obronie cywilnej, a następnie odbywać będą czteromiesięczną służbę w jednostkach terenowych. Za odmowę bez uzasadnienia lub nieprzestrzeganie obowiązku służby grozić będzie kara grzywny do 1320 euro. Poborowi otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1100 euro miesięcznie. Osoby odbywające służbę cywilną otrzymają niższą stawkę, której wysokość zostanie określona w przepisach wykonawczych – poinformował dziennik Jutarnji list. Kobiety nie będą objęte obowiązkowym poborem, jednak będą mogły dobrowolnie zgłaszać się na szkolenia wojskowe.