Obowiązkowa służba wojskowa przywrócona. Parlament już zdecydował

Służba wojskowa mężczyzn będzie znów obowiązkowa w Chorwacji. Parlament tego kraju przegłosował w piątek, 24 października nowelizację ustawy o obronności. Obowiązek obejmie mężczyzn, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Podstawowe szkolenie wojskowe potrwa dwa miesiące, pierwsze osoby otrzymają wezwania już pod koniec 2025 roku.

Chorwacja przywraca obowiązkową służbę wojskową. Pierwsi poborowi już w przyszłym roku

Po 17 latach przerwy Chorwacja zdecydowała się przywrócić obowiązkową służbę wojskową. W piątek parlament w Zagrzebiu uchwalił nowelizację ustawy o obronności, która wprowadza powszechny pobór mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia. Za ustawą głosowało 84 posłów, przeciw było 11, a 31 wstrzymało się od głosu. Obowiązek służby wojskowej był w Chorwacji zawieszony od 2008 roku, kiedy kraj przystępował do NATO i stawiał na profesjonalizację armii. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy mężczyzna po ukończeniu 18 lat zostanie wpisany do rejestru wojskowego, a następnie skierowany na szkolenie w roku, w którym kończy 19 lat.

Przed rozpoczęciem służby poborowi przejdą badania lekarskie, mające potwierdzić ich zdolność do służby. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odroczenie poboru – np. z powodu studiów lub udziału w międzynarodowych zawodach sportowych – jednak nie dłużej niż do 30. roku życia. Podstawowe szkolenie wojskowe (TVO) potrwa dwa miesiące, a pierwsze nabory ruszą jeszcze w tym roku. Pierwsi rekruci mają stawić się w koszarach na początku 2026 roku. Według planów ministerstwa obrony, rocznie powoływanych będzie ok. 4 tysiące poborowych.

Obowiązkowa służba wojskowa obejmie kobiety? Tylko dobrowolna służba

Nowelizacja przewiduje także możliwość odmowy służby wojskowej z powodów religijnych lub moralnych. Osoby korzystające z tego prawa zostaną skierowane na trzymiesięczne szkolenie w obronie cywilnej, a następnie odbywać będą czteromiesięczną służbę w jednostkach terenowych. Za odmowę bez uzasadnienia lub nieprzestrzeganie obowiązku służby grozić będzie kara grzywny do 1320 euro. Poborowi otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1100 euro miesięcznie. Osoby odbywające służbę cywilną otrzymają niższą stawkę, której wysokość zostanie określona w przepisach wykonawczych – poinformował dziennik Jutarnji list. Kobiety nie będą objęte obowiązkowym poborem, jednak będą mogły dobrowolnie zgłaszać się na szkolenia wojskowe.

