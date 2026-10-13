Ogromny pożar w centrum Paryża. Zabytkowy targ doszczętnie spłonął

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Wielki pożar w centrum Paryża zniszczył 400-letni Marché des Enfants Rouges
Dramatyczne sceny rozegrały się w samym centrum francuskiej stolicy. Potężny pożar strawił kultowy paryski targ. Ogień pojawił się w poniedziałek, 12 października nad ranem w zabytkowym obiekcie Marché des Enfants Rouges, znajdującym się w dzielnicy Le Marais. Płomienie błyskawicznie rozprzestrzeniły się po hali. Do walki z żywiołem zadysponowano blisko 150 strażaków. Mimo błyskawicznej reakcji służb, zabytkowa hala spłonęła, a znaczna część jej metalowej konstrukcji runęła do wewnątrz. „Z zadaszonego targu nic nie zostało” – przekazał dziennikarzom podpułkownik Pierre de Bouvier, który dowodził akcją ratunkową.
Wielki pożar w Paryżu opanowany. Strażacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia
Nad centralnymi dzielnicami Paryża unosiły się gęste chmury dymu. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, w jej trakcie jeden ze strażaków doznał niegroźnych obrażeń. Mer Ariel Weil potwierdził opanowanie sytuacji i zapewnił, że ogień nie zdołał przedostać się na przylegające do targu budynki. Zaznaczył, że mimo wielkiego smutku z powodu utraty historycznego obiektu, kluczowe było zapobieżenie większej tragedii i uratowanie okolicznych domów.
Zabytkowy Marché des Enfants Rouges w Paryżu działał od ponad czterech wieków
Historia Marché des Enfants Rouges sięga 1615 roku, czyli czasów panowania Ludwika XIII. Nazwa obiektu wiąże się z czerwonymi strojami, które nosiły dzieci z pobliskiego sierocińca. W 1982 roku to wyjątkowe miejsce oficjalnie uznano za zabytek. Chociaż w latach 90. planowano w tym miejscu wybudować wielopoziomowy parking, ostatecznie obiekt udało się ocalić. Po gruntownej renowacji, targ wznowił działalność w 2000 roku.
Miejsce to tętniło życiem, były tam restauracje, stoiska z ulicznym jedzeniem, kwiatami i winem. Przyciągało zarówno mieszkańców Paryża, w tym restauratorów, jak i tłumy turystów. W tym roku magazyn „Food & Wine” umieścił ten targ w rankingu najlepszych miejsc oferujących street food na całym świecie.