Ogromny pożar w centrum Paryża. Zabytkowy targ doszczętnie spłonął

Wielki pożar w centrum Paryża zniszczył 400-letni Marché des Enfants Rouges

Dramatyczne sceny rozegrały się w samym centrum francuskiej stolicy. Potężny pożar strawił kultowy paryski targ. Ogień pojawił się w poniedziałek, 12 października nad ranem w zabytkowym obiekcie Marché des Enfants Rouges, znajdującym się w dzielnicy Le Marais. Płomienie błyskawicznie rozprzestrzeniły się po hali. Do walki z żywiołem zadysponowano blisko 150 strażaków. Mimo błyskawicznej reakcji służb, zabytkowa hala spłonęła, a znaczna część jej metalowej konstrukcji runęła do wewnątrz. „Z zadaszonego targu nic nie zostało” – przekazał dziennikarzom podpułkownik Pierre de Bouvier, który dowodził akcją ratunkową.

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Wielki pożar w Paryżu opanowany. Strażacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia

Nad centralnymi dzielnicami Paryża unosiły się gęste chmury dymu. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, w jej trakcie jeden ze strażaków doznał niegroźnych obrażeń. Mer Ariel Weil potwierdził opanowanie sytuacji i zapewnił, że ogień nie zdołał przedostać się na przylegające do targu budynki. Zaznaczył, że mimo wielkiego smutku z powodu utraty historycznego obiektu, kluczowe było zapobieżenie większej tragedii i uratowanie okolicznych domów.

Le Marché des Enfants Rouges a été ravagé par un impressionnant incendie. →https://t.co/nbCjElz7MD https://t.co/ROePFO8h0N— Le Figaro (@Le_Figaro) October 12, 2026

Zabytkowy Marché des Enfants Rouges w Paryżu działał od ponad czterech wieków

Historia Marché des Enfants Rouges sięga 1615 roku, czyli czasów panowania Ludwika XIII. Nazwa obiektu wiąże się z czerwonymi strojami, które nosiły dzieci z pobliskiego sierocińca. W 1982 roku to wyjątkowe miejsce oficjalnie uznano za zabytek. Chociaż w latach 90. planowano w tym miejscu wybudować wielopoziomowy parking, ostatecznie obiekt udało się ocalić. Po gruntownej renowacji, targ wznowił działalność w 2000 roku.

Miejsce to tętniło życiem, były tam restauracje, stoiska z ulicznym jedzeniem, kwiatami i winem. Przyciągało zarówno mieszkańców Paryża, w tym restauratorów, jak i tłumy turystów. W tym roku magazyn „Food & Wine” umieścił ten targ w rankingu najlepszych miejsc oferujących street food na całym świecie.

🚨🔥PARIS 🇫🇷Le plus ancien marché couvert de Paris, le marché des Enfants-Rouges, ravagé cette nuit par un important incendie Dans le quartier du Marais, dans le 3e arrondissement de Paris, le marché des Enfants-Rouges a été ravagé par un violent incendie qui s'est déclaré peu après 4 heures du matin, ce lundi 12 octobre. Fondé en 1615 et classé monument historique depuis 1982, le marché est désormais totalement sinistré. Environ 150 pompiers et une cinquantaine de véhicules ont été mobilisés. Le feu a été maîtrisé et une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie, qui reste inconnue à ce stade. Paris Match #Incendie #Paris— Kamelia (@Elissamaiss) October 12, 2026

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