Ukraina szuka pilotów myśliwców F-16. "Legion zagraniczny jest gotów otworzyć drzwi"

Ukraiński rząd szuka pilotów, którzy potrafią latać na myśliwcach F-16, a także wojskowych, którzy mają uprawnienia do obsługi czołgów i haubic samobieżnych. Informację przekazał w poniedziałek, 10 kwietnia Ołeksij Reznikow, minister obrony narodowej Ukrainy, podczas konferencji prasowej w Odessie. Podkreślił, że do armii ukraińskiej mogliby przyłączyć się cudzoziemscy lotnicy latający na myśliwcach F-16, które Ukraina chciałaby w przyszłości pozyskać od swych sojuszników.

Cudzoziemcy, którzy umieją obsługiwać przekazywane Ukrainie haubice samobieżne i czołgi, i mają też odpowiednie zezwolenia, mogliby przyjechać na Ukrainę. To samo dotyczy lotników. Jeśli znajdą się lotnicy, którzy wiedzą, jak pilotować F-16 i są gotowi brać udział w wojnie, to legion zagraniczny jest gotów otworzyć drzwi - mówił podczas briefingu w Odessie Ołeksij Reznikow.

Polska przekaże Ukrainie postsowieckie samoloty MiG-29

Przypomnijmy, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 roku, rząd w Kijowie apeluje do zachodnich partnerów o przekazanie samolotów bojowych. W marcu tego roku władze Polski i Słowacji poinformowały, że dostarczą Ukrainie łącznie 17 myśliwców MiG-29. Pierwsze myśliwce MiG-29 z Polski już trafiły na Ukrainę. Część maszyn ofiarowanych przez stronę słowacką prawdopodobnie posłuży jako źródło części zamiennych. Stany Zjednoczone regularnie dementują doniesienia o możliwym udostępnieniu Ukrainie samolotów F-16. Dostawa maszyn piątej generacji, takich jak F-35, jest - w opinii większości ekspertów - nieprawdopodobna.

F-16 dla Ukrainy. Piloci korzystali z symulatorów lotów myśliwcami F-16 w Arizonie

Również w marcu 2023 roku telewizja CNN, powołując się na źródła w wojsku, podała, że ukraińscy piloci przechodzą już testy latania na symulatorach F-16 w Stanach Zjednoczonych. Do USA miało przylecieć kilku pilotów, by sprawdzić, jak długo mogłaby potrwać nauka obsługi F-16. Na razie nie przymierzyli się do samych maszyn, a jedynie do symulatorów lotu w Tucson w stanie Arizona. Jednak w materiale CNN wyraźnie podkreślono, iż nic nie zmieniło się w kwestii braku decyzji odnośnie przekazania Ukrainie myśliwców F-16 przez USA.

Gen. Serhij Hołubcow: Dwóch ukraińskich pilotów zakończyło testowy program szkoleń F-16

Z kolei stacja NBC News, podała na początku kwietnia 2023 roku, że wstępne szkolenia na symulatorach F-16, które rozpoczęły się na początku marca w bazie wojskowej w Tucson w stanie Arizona, ukończyło dwóch pilotów z Ukrainy. Niebawem szkolenie ma przejść 10 kolejnych pilotów.

Dwóch ukraińskich pilotów zakończyło w USA testowy program szkoleń na symulatorach imitujących obsługę samolotów wielozadaniowych F-16; nasi wojskowi uzyskali wysoką ocenę. (...) Wierzyliśmy, że nasi piloci pokażą tam swoje wysokie umiejętności, i rzeczywiście tak się stało. (...) W przypadku ukraińskich pilotów szkolenia z obsługi samolotów F-16 mogą być znacząco skrócone w porównaniu ze standardowymi programami przygotowań - przekazał gen. Serhij Hołubcow z dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, cytowany przez serwis Ukrainska Prawda.

F-16. Amerykański samolot wielozadaniowy. Polska też ma myśliwce F-16

F-16, a właściwie General Dynamics F-16 Fighting Falcon, to samolot wielozadaniowy zaprojektowany przez amerykańską wytwórnię General Dynamics. Od drugiej połowy lat 70. XX wieku do roku 2012 wyprodukowano w sumie 4,5 tys. egzemplarzy myśliwców F-16. Od 1993 roku producentem F-16 jest Lockheed Corporation. F-16 są użytkowane przez siły powietrzne w 25 krajach, w tym również Polskę.

Poniżej zobaczysz galerię myśliwców F-16