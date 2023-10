Mężczyzna pozostaje na wolności

Potworna strzelanina w Stanach! Zamachowiec zabił co najmniej 22 osoby, kilkadziesiąt jest rannych

Co najmniej 22 osoby zginęły w dwóch strzelaninach w Lewiston w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych, za które odpowiada jednak ten sam sprawca. 40-letni Robert Card wszedł do miejscowej kręgielni i baru w środę po południu lokalnego czasu i otworzył ogień do przypadkowych osób. Poza ofiarami rannych zostało co najmniej 50-60 z nich. Mężczyzna jest poszukiwany.