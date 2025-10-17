Putin podziękował Melanii Trump. "Wyraził wielką wdzięczność"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-17 8:02

"Prezydent Putin podziękował Pierwszej Damie, Melanii" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth, relacjonując swoją ostatnią rozmowę telefoniczną z rosyjskim prezydentem. Chociaż najważniejsze wieści dotyczyły planowanego spotkania z Władimirem Putinem w Budapeszcie, to uwagę zwraca też fragment wpisu Trumpa dotyczący pierwszej damy USA. Za co Putin jej dziękował?

Władimir Putin, Melania Trump

i

Autor: Associated Press

Donald Trump: "Prezydent Putin podziękował Pierwszej Damie, Melanii" za pomoc dzieciom

Wczoraj, 16 października Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Najważniejsze wieści dotyczyły planów zorganizowania kolejnego szczytu rosyjsko-amerykańskiego na najwyższym szczeblu w Budapeszcie. Spotkanie prezydentów Rosji i USA ma odbyć się w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a już dziś do Białego Domu przyleci Wołodymyr Zełenski na kolejną turę rozmów z Trumpem. Trump ogłosił to wszystko we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth. Uwagę mediów przyciągnął jednak nie tylko news o Budapeszcie, ale też zaskakujący fragment dotyczący Melanii Trump. „Prezydent Putin podziękował Pierwszej Damie, Melanii, za zaangażowanie w pomoc dzieciom. Wyraził wielką wdzięczność i zapewnił, że ta inicjatywa będzie kontynuowana” - napisał Trump.

"Pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra. Nadszedł czas"

O co chodzi? Podczas spotkania Trumpa z Putinem na Alasce w sierpniu ujawniono, że Melania Trump napisała list do rosyjskiego prezydenta. List dotyczył losu ukraińskich dzieci. Pełna treść listu została opublikowana przez stację Fox News. Pierwsza dama USA wezwała w nim Putina do zakończenia wojny na Ukrainie, powołując się na dobro najmłodszych. „Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem” - zaczęła Melania Trump. Jak pisała, jest za „stworzeniem świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł obudzić się w pokoju, a jego przyszłość była strzeżona”, choć w dzisiejszych czasach niektóre dzieci muszą „śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność – w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością”. „Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się pan całej ludzkości. Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra. Nadszedł czas” - zakończyła list pierwsza dama USA.

Super Express Google News
Sonda
Która ma lepszy styl?
QUIZ. Co wiesz o pierwszych damach?
Pytanie 1 z 10
Która pierwsza dama jest/była młodsza od męża?
Marta Nawrocka otworzyła festiwal piłki nożnej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
WOJNA NA UKRAINIE
MELANIA TRUMP