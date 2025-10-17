Putin podziękował Melanii Trump. "Wyraził wielką wdzięczność"

Donald Trump: "Prezydent Putin podziękował Pierwszej Damie, Melanii" za pomoc dzieciom

Wczoraj, 16 października Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Najważniejsze wieści dotyczyły planów zorganizowania kolejnego szczytu rosyjsko-amerykańskiego na najwyższym szczeblu w Budapeszcie. Spotkanie prezydentów Rosji i USA ma odbyć się w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a już dziś do Białego Domu przyleci Wołodymyr Zełenski na kolejną turę rozmów z Trumpem. Trump ogłosił to wszystko we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth. Uwagę mediów przyciągnął jednak nie tylko news o Budapeszcie, ale też zaskakujący fragment dotyczący Melanii Trump. „Prezydent Putin podziękował Pierwszej Damie, Melanii, za zaangażowanie w pomoc dzieciom. Wyraził wielką wdzięczność i zapewnił, że ta inicjatywa będzie kontynuowana” - napisał Trump.

"Pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra. Nadszedł czas"

O co chodzi? Podczas spotkania Trumpa z Putinem na Alasce w sierpniu ujawniono, że Melania Trump napisała list do rosyjskiego prezydenta. List dotyczył losu ukraińskich dzieci. Pełna treść listu została opublikowana przez stację Fox News. Pierwsza dama USA wezwała w nim Putina do zakończenia wojny na Ukrainie, powołując się na dobro najmłodszych. „Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem” - zaczęła Melania Trump. Jak pisała, jest za „stworzeniem świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł obudzić się w pokoju, a jego przyszłość była strzeżona”, choć w dzisiejszych czasach niektóre dzieci muszą „śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność – w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością”. „Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się pan całej ludzkości. Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra. Nadszedł czas” - zakończyła list pierwsza dama USA.

Sonda Która ma lepszy styl? Melania Trump Jill Biden

From President Trump on Truth Social:“President Putin thanked the First Lady, Melania, for her involvement with the children. He was very appreciative, and said that this will continue.” pic.twitter.com/E12hndlaN8— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) October 16, 2025

QUIZ. Co wiesz o pierwszych damach? Pytanie 1 z 10 Która pierwsza dama jest/była młodsza od męża? Brigitte Macron Maria Kaczyńska Carla Bruni Następne pytanie