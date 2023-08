i Autor: AP Grupa Wagnera chce wciągnąć kolejne państwo w wojnę? Podano szczegóły

Wojna na Ukrainie

Rosja chce wciągnąć kolejne państwo w wojnę? Podano szczegóły, chodzi o Grupę Wagnera

Zofia Dąbrowska | PAP 11:20

Już wiadomo, po co przerzucono na Białoruś Grupę Wagnera? Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ostrzega, że podczas przesłuchania rosyjskiego żołnierza wziętego do niewoli odkryła tajny plan związany z najemnikami Jewgienija Prigożyna. Chodzi o wciągnięcie kolejnego kraju do wojny na Ukrainie. Którego? Przeczytaj, co mówi na ten temat SBU.