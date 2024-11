Rosja grozi Polsce, jest odpowiedź USA. Wskazano cel ataku Putina

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ groziła Polsce, mówiąc o "liście priorytetowych celów do zniszczenia". Jest odpowiedź USA

Po tym, jak USA i Wielka Brytania pozwoliły Ukrainie na ataki swoją bronią dalekiego zasięgu na Rosję, groźby ze strony Kremla wobec Zachodu zaczęły narastać. Władimir Putin zmienił doktrynę nuklearną, a rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała w ubiegłym tygodniu coś, co miało wystraszyć Polaków. Stwierdziła, że nowo otwarta baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie "została wpisana na listę priorytetowych celów potencjalnego zniszczenia". Jest to amerykańska baza tarczy antyrakietowej sił powietrznych i część europejskiej infrastruktury NATO. Teraz na groźby Rosjan wobec naszego kraju odpowiedzieli Amerykanie. "Widzieliśmy te komentarze i oczywiście trzeba traktować tego rodzaju groźby poważnie - i tak robimy, niezależnie od tego, jak lekkomyślne i nieodpowiedzialne one są, oczywiście traktujemy to poważnie" - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. "Prezydent Biden jest w tej kwestii twardy jak skała. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym żołnierzom na kontynencie europejskim. I co równie ważne, traktujemy nasze zobowiązania wynikające z Artykułu V wobec naszych sojuszników z NATO niezwykle poważnie. To jest niepodważalne i to się nie zmieni" - dodał.

Przełomowa decyzja Joego Bidena. Dlaczego zgoda wydana Ukrainie jest tak ważna?

Zaczęło się od ogłoszenia przez Reutersa niespodziewanej decyzji Joe Bidena, który w połowie listopada zgodził się, by Ukraina używała amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu do ataków przeprowadzanych w głębi Rosji. Pierwsze takie ataki zostały już przeprowadzone. Tymczasem wcześniej Władimir Putin mówił, że podjęcie takiej decyzji oznaczałoby, iż NATO są w stanie wojny z Rosją. Na decyzję Bidena zareagował podpisaniem nowelizacji doktryny nuklearnej Rosji, dając sobie prawo do użycia broni jądrowej nawet w przypadku konwencjonalnego, a nie jądrowego ataku na Federację Rosyjską. W nowych zapisach prawnych dotyczących rosyjskiej broni jądrowej jest również mowa o tym, że każda agresja na Rosję ze strony państwa będącego członkiem danego sojuszu wojskowego zostanie uznana przez Moskwę za agresję na nią ze strony całej koalicji.

Sonda Czy obawiasz się zagrożenia ze strony Rosji? Tak, to możliwe. Nie, Putin nie zaatakuje.

Russian Foreign Ministry warns that new US base in Poland is a legitimate target and raises nuclear threat level pic.twitter.com/qozU12wm6x— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 21, 2024

Które państwo jest większe? Quiz tylko dla ekspertów Pytanie 1 z 15 Stany Zjednoczone czy Kanada Stany Zjednoczone Kanada Następne pytanie