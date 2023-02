Rosjanie jeszcze nie zaczęli ofensywy. Ukraińcy szkolą się w Wielkiej Brytanii do walk w mieście

– Rosjanie wyrównują front, ofensywa jeszcze się nie zaczęła. Sygnałem jej rozpoczęcia będzie operacja powietrzna skupiona na uderzeniach na ukraińskie zgrupowania i ważne obiekty infrastruktury, takie jak mosty – powiedział PAP b. dowódca Wojsk Lądowych, gen. broni rez. Waldemar Skrzypczak. Wojskowy komentując aktywność wojsk rosyjskich w ostatnich paru dniach ocenił: – To jeszcze nie rosyjska ofensywa. Rosjanie w ramach przygotowania do ofensywy najpierw będą uderzać przez dwie, trzy doby na obiekty wojskowe, czyli będą uderzali na wojska, które są w odwodach, które są w głębi. W ramach przygotowania ofensywy jest najpierw operacja powietrzna... Czy coraz częstsze ataki z powietrza, o których w Telegramie poinformowały władze obwodu ługańskiego są przygotowaniem do zmasowanych nalotów i ostrzału z użyciem rakiet? To wiedzą na Kremlu.

O kosztach prowadzonych operacji przez Siły Zbrojne FR wypowiedziało się na Twitterze brytyjskie ministerstwo obrony przedstawiając średnie rosyjskie straty. W komunikacie zaznaczono, że statystykę przygotowano w oparciu o dane publikowane codziennie przez Ukraiński Sztab Generalny. Zastrzeżono, że choć brytyjski wywiad nie może zweryfikować „ukraińskiej metodologii, tendencje, które obrazują te dane, są prawdopodobnie dokładne”. Wynika z nich, że średnia strat osobowych armii rosyjskiej z ostatnich siedmiu dni wyniosła 824 ofiary dziennie. To ponad cztery razy więcej niż w czerwcu i lipcu 2022 r. Dodano, że wskaźnik strat armii ukraińskiej jest również wysoki. Nie podano jednak szacunków.

Wzrost rosyjskich strat, w ocenie brytyjskiej jest „prawdopodobnie spowodowany szeregiem czynników, w tym brakiem wyszkolonego personelu, koordynacji i zasobów na całym froncie – czego przykładem są Wuhłedar i Bachmut”. 10 lutego Ukraińcy powstrzymali natarcie 30 czołgów i bojowych wozów piechoty. Zniszczyli kilkanaście z nich. Od ostatniej dekady stycznia Rosjanie nacierają na Bachamut. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało (12 lutego), że Rosja straciła na Ukrainie 137 780 żołnierzy od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę 24 lutego, z czego około 900 straciło tylko poprzedniego dnia. 11 lutego Sztab Generalny oszacował straty przeciwnika na 1140 osób. Są one jednymi z najwyższych od początku najazdu na Ukrainę.

Sonda sejmowa: Co zrobić z Putinem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii żołnierze ukraińscy szkoleni są do działań w warunkach walk w mieście. O czym informują ukraińskie media za zastępcą dowódcy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. broni Ołeksandrem Pawlukiem. „Nauka prowadzenia działań bojowych na terenie zurbanizowanym odbywa się w ramach podstawowego szkolenia wojskowego. zajęcia odbywają się pod okiem kanadyjskich instruktorów w ramach operacji UNIFIER”. Operacja UNIFIER została rozpoczęta w 2015 r. na wniosek ukraińskiego rządu. Na początku 2022 r. została przedłużona do marca 2025 r. Jest finansowana z brytyjskiego programu pomocowego dla Ukrainy. Do szkoleń prowadzenia walki w terenach miejskich Brytyjczycy kupili broń strzelecką m.in. od Bułgarii, Są to karabinki szturmowe AR-M9F będącą modyfikacją (jak widać zdjęciu) radzieckich konstrukcji Kałasznikowa. Ukraińscy żołnierze w szkoleniach w Wielkiej Brytanii posługują się także chińskimi modyfikacjami popularnego „kałacha” (Typ 56-2) oraz jugosłowiańskimi (Zastava M70).