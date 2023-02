Rosja atakuje w pięciu kierunkach! "Putin planuje coś symbolicznego"

Ekspert tłumaczy, czemu Putin jest taki agresywny. To może zaskoczyć

Rosjanie szykują się do jakiejś wielkiej ofensywy, eskalacji i nowego uderzenia w wojnie na Ukrainie - takie głosy słychać od wielu tygodni. Czy teraz zaczynają przygotowywać się do realizacji tego planu? Strona ukraińska podaje, że choć na razie nie widać tworzenia formacji uderzeniowych od strony białoruskiej, to Rosjanie ostrzeliwują położone na północy obwody sumski i czernihowski. Główne natarcie trwa jednak w pięciu kierunkach na wschodzie, tam, gdzie od dawna toczą się najcięższe walki. "Główne wysiłki przeciwnik koncentruje na działaniach ofensywnych na kierunkach kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i nowopawłowskim" – poinformował w niedzielę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ludzie Putina wyrzucają ludzi z domów, osiedlają tam kolaborantów

Jak dodali przedstawiciele sił ukraińskich, żołnierze Władimira Putina wysiedlają mieszkańców z zajmowanych miejscowości, a do ich domów wprowadzają się kolaboranci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła też cztery nowe ataki rakietowe, w tym w Charkowie i w Chersoniu. Zginęli cywile. Ukraina odpowiedziała dziewięcioma atakami na pozycje rosyjskie, w tym magazyny amunicji.

Russia-Ukraine war: Zelenskiy set to replace defence chief; fierce battles rage in Donetsk – live https://t.co/8LpiznMvWk— The Guardian (@guardian) February 6, 2023

Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

