Ekspert tłumaczy, czemu Putin jest taki agresywny. To może zaskoczyć

Sławny naukowiec mówi, dlaczego Rosja jest taka agresywna. "Terytorium zastąpiło ideę narodu"

Wojna na Ukrainie trwa już niemal dokładnie rok. Rosja nie przestaje atakować i słychać wiele głosów, że Władimir Putin nie zamierza rezygnować z marzeń o zajęciu całości Ukrainy. Jak pamiętamy, oficjalnie Putin głosi, że nie miał innego wyjścia, niż rozpętać wojnę, bo po pierwsze, NATO go sprowokowało, a po drugie, w Kijowie rządzą naziści. Czy sam wierzy w absurdy, które głosi? Dlaczego Rosja jest tak agresywnym krajem? O swojej teorii na ten temat opowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową rosyjski politolog i ekonomista Władisław Inoziemcew. Co o imperialnych skłonnościach Władimira Putina powiedział specjalny doradca Russian Media Studies Project w MEMRI, think-tanku w Waszyngtonie? Otóż według Inoziemcewa wszystko dlatego, że dla Rosjan kluczowe jest terytorium, a nie naród:

"Idea przestrzeni, terytorium zamieniła w Rosji ideę nacji i tożsamości. (...) Ta cecha powoduje, że Rosja jest agresywna dla sąsiadów"

"W Rosji państwo narodowe historycznie nigdy nie istniało. Wielkie Księstwo Moskiewskie - zaledwie jedna z ruskich ziem - podbiło obszar niemal do Oceanu Spokojnego. Idea przestrzeni, terytorium zamieniła w Rosji ideę nacji i tożsamości. Dlatego utrata terytorium oznacza dla Rosji utratę tożsamości. Dla Anglii utrata Rodezji to nie koniec świata, bo metropolia wciąż pozostaje metropolią. W przypadku Rosji jest inaczej i to tłumaczy dlaczego Rosja jest tak niebezpieczna, kiedy traci terytoria, które uważa za swoje. Ta cecha powoduje, że Rosja jest agresywna dla sąsiadów" - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową rosyjski politolog i ekonomista Władisław Inoziemcew. Jak dodał, dążęnie do poszerzania terytorium to nieodłączna część Rosji: "W historii Rosji natomiast była tendencja do stałego poszerzania się. Rusini z Księstwa Moskiewskiego zajęli Syberię, Baszkirię, Chanat Kazański. Przy czym tego terytorium, na którym doszło do osadnictwa Moskwian na wielką skalę, Rosja nigdy nie utraciła. Na tym polega różnica. Imperium rosyjskie to tendencja do ciągłego rozszerzania się. Ono inaczej nie może".

As Russia makes all the best for accelerating its own economic collapse I foresee in 1 1/2 - 2 years from now, I'm trying to explore its possible consequences in my recent article in Internationale Politik (the English version here)https://t.co/WndqmRZXm3— Vladislav Inozemtsev (@Vladi_Moscou) January 4, 2023

