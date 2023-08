Rosyjski generał wzywa do zrzucenia bomby atomowej. Wcześniej wygrażał Polsce

Putin poleci do Chin, ale nie wróci? "To chodzący trup". Ktoś zajmie jego miejsce

Rosyjski wojskowy i deputowany wzywa do ataku nuklearnego. Wskazał dokładnie jedną miejscowość. To mała wieś na południu Ukrainy

Grożenie taktyczną bronią jądrową było kartą przetargową Rosji od początku wojny na Ukrainie. Już pierwszego dnia inwazji Władimir Putin w zawoalowany sposób wygrażał tym zachodnim sojusznikom Kijowa, strasząc ich "najgorszymi konsekwencjami w dziejach", jeśli "odważą się interweniować z zewnątrz". Na szczęście wszystko to pozostało groźbami, ale raz na jakiś czas jakiś propagandysta czy Dmitrij Miedwiediew powtarza je. Tym razem zrobił to emerytowany generał, a obecnie deputowany Dumy Andriej Gurulew, który wcześniej zasłynął wygrażaniem Polsce. Przypomnijmy, że w marcu tego roku zareagował na słowa Mariusza Błaszczaka, który zapowiedział, że HIMARSy znajdą się w rejonie granicy polsko-rosyjskiej, mówiąc: "Rosja wyceluje rakiety na Polskę". Dodał wtedy o Polakach, że "Rosja nie będzie z nimi negocjować na drodze dyplomatycznej" i nazwał nasz kraj "anglosaskim kundlem". Tym razem zacietrzewiony Gurulew wezwał z kolei do ataku nuklearnego w wojnie na Ukrainie. Nie na Polskę, a na południową Ukrainę. Wskazał dokładnie miejsce, w którym on by to zrobił.

Generał chce zrzucać bombę atomową na Robotyne. „Wszyscy są zebrani w jednym miejscu. To idealne miejsce"

Chodzi o ukraińską wioskę Robotyne w obwodzie zaporoskim, gdzie siły ukraińskie przełamały rosyjskie linie obrony. Gurulew chciałby tam zrzucić ładunek nuklearny, bo jak stwierdził, cała armia ukraińska zebrała się w tamtej okolicy w jednym miejscu. „Rabotino to idealne miejsce do użycia taktycznej broni nuklearnej” – powiedział Andriej Gurulew, członek rosyjskiej Dumy Państwowej i były zastępca dowódcy wojsk Południowego Okręgu Wojskowego propagandyście Wołodimirowi Sołowiowowi. „Wszyscy są zebrani w jednym miejscu. To idealne miejsce. I to koniec zgrupowania ofensywnego. Co więcej, nawet z takimi siłami, że będziemy mogli iść dalej, „wyzwalając” Zaporoże, a nawet obwód dniepropietrowski. Będzie można także zagrozić grupie walczącej w obwodzie donieckim. Jeśli zrównamy się z Kupiańskiem, to faktycznie będzie to blok” – snuł swoje wizje poseł Dumy w rozmowie z Sołowiowem.

The State Duma called for the use of tactical nuclear weapons in the Zaporozhye direction. This proposal was made by Deputy Andrey Gurulev. "The village of Rabodino is an ideal place for the use of tactical nuclear weapons. They're all in a bunch there. The ideal is simple". pic.twitter.com/LPDp4VkX4q— Александр (@Miralek) August 29, 2023

