Rosyjskie społeczeństwo uważa użycie broni jądrowej w wojnie z Ukrainą za dopuszczalne?

Przyznać trzeba, że wyniki ostatniego sondażu niezależnego Centrum Lewady wydawać się zaskakujące. Tytuł komunikatu z tych badań – „O możliwości użycia broni jądrowej w konflikcie ukraińskim”, bez zagłębiania się w jego treść, nasuwał przypuszczenie, że społeczeństwo rosyjskie prezentuje w rzeczonej sprawie poglądy co najmniej zbliżone do prezentowanych przez władzę i jej aparat. A tymczasem… Mniej niż jedna trzecia (29 proc.) ankietowanych uważa, że ​​ewentualne użycie przez Rosję broni jądrowej w konflikcie ukraińskim jest uzasadnione.

Jednak większość – ponad połowa (56 proc.) – uważa, że ​​użycie tego typu broni nie może być usprawiedliwione. Oczywiście jeśli jedna trzecia społeczeństwa uważa, że w użyciu broni jądrowej nie ma nic zdrożnego, to już samo to daje wiele do myślenia. Tak samo jak to, że ponad połowa ma zgoła odmienny pogląd. Wydawałoby się, że w większości powinni być ci, którzy nie widzą przeszkód w sięgnięciu po broń jądrową w wojnie (w Rosji wciąż obowiązuje określenie: SWO – specjalna operacja wojskowa, choć coraz częściej nawet prominentni obywatele mówią również „o wojnie”).

Od setek lat w państwie rosyjskim głos poddanych/społeczeństwa jest – powiedzmy – ważny, ale ważniejszy od niego jest głos władzy. Lud swoje, władza swoje. To widać w odpowiedziach na pytanie: „Czy rosyjskie kierownictwo jest gotowe do użycia broni jądrowej w wojskowej operacji, jeśli uzna to za konieczne?”. Proszę zwrócić uwagę podkreśloną część tego pytania. To od władzy i jej przygotowania do przeprowadzenie uderzenia jądrowego, zależy, czy doszłoby do niego po raz pierwszy od roku 1945! W sondażu wyszło, że mniej niż jedna trzecia (29 proc.) ankietowanych uważa, że ​​rosyjskie kierownictwo jest gotowe do użycia broni jądrowej na Ukrainie, jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas gdy 60 proc. jest przeciwnego zdania. Najwięcej przekonanych o gotowości władzy do sięgnięcia po broń jądrową jest wśród Rosjan w wieku 25-39 lat (34 proc.). Najmniej o tym przekonani są najstarsi respondenci (34 proc.).

W każdej z grup społeczno-demograficznych przeważają ci, którzy uważają, że użycia broni jądrowej nie da się usprawiedliwić – podkreśla Centrum Lewady. Najmniejsze poparcie dla stanowiska „uniewinniającego” mają respondenci w wieku 18-24 lata (23 proc.), ci, którzy uważają, że kraj zmierza w złym kierunku (23 proc.), ankietowani, którzy nie aprobują działań prezydenta Rosji (16 proc.), a także wśród Rosjan niewierzących żadnym źródłom informacji (18 proc.).

Najwięcej respondentów uważających, że użycie broni nuklearnej na Ukrainie byłoby usprawiedliwione jest wśród Rosjan w wieku 25-39 i 40-54 lata (po 32 proc.), aprobujących pracę Putina jako głowy państwa (32 proc.) oraz uważających, że ​​w kraju sprawy idą w dobrym kierunku (33 proc.), a także wśród respondentów, którzy ufają telewizji, publikacjom internetowym i kanałom Telegram jako głównym źródłom informacji (ok. 33 proc.).

4 maja Avril Haines, dyrektor National Intelligence (Wywiadu Narodowego) podczas przesłuchania przed Senacką Komisją Sił Zbrojnych powiedziała, że NI nie uważa za prawdopodobne użycia przez Rosję broni jądrowej w wojnie z Ukrainą. Użyła określenia „wysoce nieprawdopodobne”. Z kolei dyrektor Defense Intelligence Agency (Agencji Wywiadu Departamentu Obrony USA) gen. Scott Berrier, który także był przesłuchiwany przez wspomnianą komisję, przekonywał, że ze względu na charakter konfliktów wojennych „zawsze istnieje taka możliwość” (użycia broni nuklearne j), ale na Ukrainie jest to „mało prawdopodobne”.

Paragraf 27 Doktryny Wojskowej Federacji Rosyjskiej stanowi, że Federacja Rosyjska zastrzega sobie prawo do użycia broni jądrowej w odpowiedzi na użycie przeciwko niej i (lub) jej sojusznikom broni nuklearnej i innych rodzajów broni masowego rażenia, a także w przypadku agresji na Federację Rosyjską przy użyciu broni konwencjonalnej, gdy zagrożone jest samo istnienie państwa. Interpretacja tego stanu zagrożenia nie należy jednak do Waszyngtonu, ale do Moskwy.

Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generała Kyryła Budanowa rosyjski atak jądrowy nie będzie miał miejsca, jeśli ukraińska armia wejdzie na Krym. Budanow zapowiedział także „przełomową bitwę” tej wiosny. https://t.co/Vwhvw4Zmng— Prawica 😷😷😷 🇵🇱 (@Mski1Micha) April 24, 2023