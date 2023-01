Czy Rosja użyje broni jądrowej? Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o rozpadzie państwa

Rosja rozpadnie się w ciągu paru lat?! Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o broni atomowej. Prognoza Atlantic Council na najbliższą dekadę

Wojna na Ukrainie trwa już niemal rok. Do czego to doprowadzi w najbliższych latach? Czy skończy się użyciem broni jądrowej i wojną światową, a może kompletną porażką Władimira Putina? Między innymi na to pytanie odpowiedziało 167 ekspertów z think tanku Scowcroft Center for Strategy and Security należącego do Atlantic Council. "Rosja, jaką znamy, może nie przetrwać nadchodzącej dekady" - czytamy na stronie Scowcroft Center for Strategy and Security. "Prawie połowa (46 proc.) respondentów spodziewa się, że do 2033 r. Rosja stanie się państwem upadłym lub rozpadnie się. Ponad jedna piąta (21 proc.) uważa Rosję za najbardziej prawdopodobny kraj, który stanie się państwem upadłym w ciągu najbliższych dziesięciu lat, co oznacza więcej niż dwukrotnie wyższy odsetek w przypadku kolejnego najczęściej wybieranego kraju, czyli Afganistanu" - czytamy dalej. Dlaczego Rosja miałaby się rozpaść? Czy użyje broni atomowej?

Rosja nie użyje broni atomowej ani nie stanie się demokracją. Eksperci przewidują upadek Władimira Putina w ciągu paru lat

40 proc. europejskich ekspertów jako możliwe przyczyny rozpadu Federacji Rosyjskiej w ciągu najbliższych dziesięciu lat wymienia rewolucję, wojnę domową lub inne formy wewnętrznej dezintegracji politycznej. Zgadza się z tą diagnozą 36 proc. respondentów z USA. A co z bronią jądrową? Według Atlantic Council niestety zagrożenie jej użyciem nie minie, a Iran stanie się oficjalnie mocarstwem atomowym. Czy Rosja użyje broni nuklearnej? Tak uważa jedynie 14 proc. ekspertów z Atlantic Council. Jeszcze mniej naukowców przewiduje pozostanie Rosji w obecnych granicach, ale zmianę jej ustroju na faktyczną demokrację. Takie prognozy snuje zaledwie 10 proc. z nich.

Sonda Czy Twoim zdaniem możliwe jest użycie broni jądrowej? Tak Nie Nie wiem

Nearly half of top foreign policy experts think Russia will become a failed state or break up by 2033, while a large majority expects China to try to take Taiwan by force, according to a new survey by @ACScowcroft of 167 experts.Read more in the @FT: ⤵️https://t.co/4lednCCaOx— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) January 10, 2023

QUIZ. TO wydarzy się w 2023 r. w Polsce i na świecie! Udowodnij, że masz kalendarz w głowie Pytanie 1 z 10 Rok 2023 ogłoszono rokiem jednej z polskich noblistek. Mowa o... Marii Skłodowskiej-Curie Wisławie Szymborskiej Oldze Tokarczuk Dalej