Do makabrycznych wydarzeń doszło w piątek wieczorem (10 lutego) na francuskiej D 37, prowadzącej z Melun i Dammarie-les-Lys do centrum handlowego Carrefour w Villiers-en-Bière. Jak podaje "Le Parisien", peugeot 3008, prowadzony przez Pierre'a Palmade'a, znanego aktora i komika, nagle skręcił i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka renault megane, którym podróżowali 6-letni chłopiec, 40-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta będąca w szóstym miesiącu ciąży. Na końcu w oba samochody wjechał jeszcze jeden - renault twingo prowadzony przez 80-latka.

Makabra na drodze. Pierre Palmade odpowie za zabójstwo?

Wszyscy zostali ranni, najciężej prawdopodobnie chłopiec i Palmade. Ciężarna natomiast straciła dziecko. "Pierre Palmade został przyjęty w ciężkim stanie do szpitala Kreml-Bicêtre. Został umieszczony na intensywnej terapii, jak jednak informują jego krewni, jego życiu już nic nie zagraża. 6-latek, którego siła uderzenia wyrzuciła z pojazdu, jest w ciężkim stanie, pozostałym nic nie grozi" - podaje gazeta.

Znany aktor pod wpływem kokainy wsiadł za kółko. "Zażywał ją z młodymi mężczyznami, oni uciekli"

Śledczy przekazali, że badania przeprowadzone u Palmade'a wykazały w jego organizmie obecność kokainy. Spożył ją prawdopodobnie na krótko przed wypadkiem. Mają to potwierdzać zeznania świadków, którzy podobno widzieli go na krótko przed zdarzeniem. Wg nich zażywał narkotyki wraz z dwójką młodych mężczyzn, którzy potem wsiedli z nim do auta. Po wypadku zbiegli z miejsca zdarzenia. Do tej pory szuka ich policja. Jak podają francuskie media, prokuratura uznała, że ​​6-miesięczny płód był zdolny do życia, co zmienia kwalifikację zarzutów. "Lekarz będzie musiał teraz ustalić podczas sekcji zwłok, czy dziecko oddychało, czy nie". Żandarmeria prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego zabójstwa.

#Accident en Seine-et-Marne, impliquant notamment Pierre Palmade, les 3 voitures accidentées ont été évacuées il y a quelques minutes par les dépanneuses. Le périmètre est levé. pic.twitter.com/o4OPxw80Uz— Thomas Cuny (@ThomasCUNY) February 10, 2023

Sonda Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy? Tak Nie

Śmiertelnie potrącił ciężarną Gosię i 3-letnią Laurę. Sąd okręgowy ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Moda na trzeźwość szturmem zdobywa kolejnych wyznawców!

Posłuchaj i dowiedz się, czym jest NoLo.