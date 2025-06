Strzelanina w szkole w Austrii. Są ofiary śmiertelne, bilans ofiar rośnie

Co tam się wydarzyło?!

We wtorek przed godziną 10 rano doszło do tragicznego ataku w szkole średniej BORG w dzielnicy Lend w Graz, na południowym wschodzie Austrii. Według oficjalnych informacji, potwierdzono już śmierć co najmniej pięciu osób. Wśród rannych są nauczyciele oraz uczniowie. Nieoficjalny bilans podawany przez "Kronen Zeitung" wskazuje na osiem ofiar śmiertelnych.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki policji oraz specjalną jednostkę Cobra. Według relacji policji, alarm został ogłoszony po usłyszeniu strzałów w szkole. Sprawca miał otworzyć ogień w dwóch klasach, a następnie został znaleziony martwy na jednej z toalet szkolnych.

Trwa szczegółowa akcja przeszukiwania budynku. Policja apeluje do mieszkańców o unikanie okolic miejsca zdarzenia. Uczniowie, którym udało się uciec z budynku, są już przekazywani rodzicom, a ranni otrzymują pomoc w pobliskiej Helmut-List-Halle. Według doniesień medialnych, sprawcą ataku był najprawdopodobniej uczeń tej szkoły. Władze szkoły potwierdzają, że sytuacja jest poważna, jednak na razie nie udzielają dalszych informacji.

Do tragedii doszło na kilka dni przed dziesiątą rocznicą głośnej jazdy samochodem w Grazu z 2015 roku, która również wstrząsnęła lokalną społecznością.

Służby prowadzą intensywną akcję i zapowiadają podanie kolejnych informacji po zakończeniu działań.

Według "Kronen Zeitung" co najmniej osiem osób zginęło.

Artykuł jest aktualizowany.