Szok! Łukaszenka zmienił datę urodzin dla Putina?! "Nie wytrzymał nacisków"

Łukaszenka sam nie wie, kiedy ma urodziny?

Już dekadę temu media rozpisywały się o tym, że tak naprawdę ciężko z całą pewnością stwierdzić, kiedy urodził się Alaksandr Łukaszenka. Wiadomo tylko, że na świat przyszedł w 1954 roku. Jak w 2012 roku donosiła "Rzeczpospolita", początkowo mówiono, że białoruski dyktator urodził się 30 sierpnia. Potem jednak Łukaszenka zmienił tę datę we wszystkich oficjalnych przekazach na 31 sierpnia, tłumacząc, że jego matka przyjechała do szpitala 30 sierpnia, ale on przyszedł na świat po północy. Wszyscy jednak uważali, że zmiany dokonał po to, by móc wspólnie świętować urodziny z synem, urodzonym 31 sierpnia 2004 roku Mikołajem. Po jakimś czasie jednak data urodzin Łukaszenki znów się zmieniła, a potem jeszcze raz.

Łukaszenka nie wytrzymał nacisków Putina

I choć można się w tym wszystkim już pogubić, teraz Nexta podaje, że białoruski przywódca ponownie ją skorygował. A zrobił to w wyniku nacisków Władimira Putina. "Putin zmusił Łukaszenkę do zmiany daty urodzenia Dziś Putin pogratulował Łukaszence jego urodzin [napisano 30 sierpnia br. - przyp. red.]. Ale jest niuans. Białoruski dyktator dawno oficjalnie zmienił datę urodzenia z 30 sierpnia na 31 sierpnia (...). Jednak 30 sierpnia Putin dla zasady nadal składał życzenia swojemu przyjacielowi. Teraz na oficjalnej stronie białoruskiego uzurpatora data urodzenia to ponownie 30 sierpnia. Najwyraźniej Łukaszenka nie wytrzymał nacisków Putina i zmienił datę" - można przeczytać.

#Putin forced #Lukashenka to change his date of birthToday Putin congratulated Lukashenka on his birthday. But there is a nuance. The Belarusian dictator officially changed his date of birth from August 30th to August 31st. Lukashenka claimed that they simply recorded the time… pic.twitter.com/U1M07VRhGD— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2023

