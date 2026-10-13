To się w głowie nie mieści! Molestowali 16-latkę przy pomocy robota. Wszystko transmitowali na żywo

Robot podjechał do nastolatki i wykonywał obsceniczne ruchy

Do szokującego incydentu doszło w sobotę wieczorem przed jedną z restauracji szybkiej obsługi w Kolonii. Jak podają niemieckie media, 16-letnia dziewczyna stała wraz z dwiema koleżankami, gdy od tyłu zbliżył się do niej czerwono-złoty robot o wysokości około 1,2 metra.

Według ustaleń policji urządzenie wykonywało wobec nastolatki obsceniczne ruchy, które śledczy zakwalifikowali jako możliwe molestowanie seksualne. Zdarzenie wywołało oburzenie i natychmiast zwróciło uwagę funkcjonariuszy.

Podejrzani nagrywali wszystko na żywo

W centrum śledztwa znalazło się dwóch młodych mężczyzn. Policja podejrzewa, że 16-letni właściciel robota oraz towarzyszący mu 19-latek nie tylko nagrywali całe zajście, ale również transmitowali je na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Śledczy sprawdzają obecnie, czy ruchy wykonywane przez maszynę były zdalnie sterowane przez zatrzymanych, czy też robot działał według wcześniej zaprogramowanego schematu.

Robot znaleziony w bagażniku

Funkcjonariusze szybko namierzyli obu podejrzanych niedaleko miejsca zdarzenia. Podczas interwencji odkryli robota schowanego w bagażniku samochodu. Urządzenie zostało zabezpieczone jako dowód w sprawie.

Policjanci przejęli również telefony komórkowe należące do zatrzymanych. Analiza zapisów urządzeń oraz materiałów wideo ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, kto kontrolował robota i jaki był rzeczywisty przebieg zdarzenia.

Śledztwo trwa

Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ dotyczy wykorzystania nowoczesnej technologii do możliwego popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym. Niemieccy śledczy podkreślają, że trwa gromadzenie materiału dowodowego i wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, dwóch nastolatków może odpowiedzieć za molestowanie seksualne z wykorzystaniem urządzenia sterowanego zdalnie lub programowanego elektronicznie. Policja nie ujawnia na razie dalszych szczegółów postępowania.

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