Tragedia na morzu! Nie żyje co najmniej 109 migrantów, wśród ofiar jest aż 15 dzieci

Tragiczna katastrofa u wybrzeży Dżibuti we wschodniej Afryce: statek z migrantami przewrócił się, prowadząc do ogromnej tragedii.

Bilans ofiar jest wstrząsający – zginęło co najmniej 109 osób, a 116 uznaje się za zaginione, w tym 15 dzieci.

O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

Katastrofa statku u wybrzeży Dżibuti. Ponad 100 osób nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. Z relacji osób, które przeżyły katastrofę, wynika, że statek przewożący około 350 migrantów z Dżibuti do Jemenu przewrócił się w pobliżu miejscowości Obock, położonej nad Zatoką Adeńską. Dotychczas ratownikom udało się ocalić około 80 osób. Na miejscu nadal prowadzone są poszukiwania kolejnych rozbitków. Zginęło co najmniej 109 migrantów, wśród nich aż 15 dzieci. Z kolei 116 osób uznaje się za zaginione

- Nasze zespoły są na miejscu, aby wspólnie z lokalnymi władzami zapewnić wsparcie kryzysowe – napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, wchodzącej w skład systemu ONZ.

Niebezpieczny szlak migracyjny. Setki ofiar każdego roku

Trasa migracyjna z państw Rogu Afryki na Półwysep Arabski prowadzi przede wszystkim przez Zatokę Adeńską oraz cieśninę Bab al-Mandab. Każdego roku korzystają z niej dziesiątki tysięcy osób, które próbują przedostać się do krajów Półwyspu Arabskiego.

Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że tylko w 2025 roku podczas prób pokonania tego szlaku zginęło lub zaginęło około 900 osób.