Publiczna egzekucja na żywo. Chcą pokazać rozstrzelanie w telewizji: „To absolutnie obrzydliwe”

Egzekucja na żywo w USA. Pentagon zapowiedział publiczne rozstrzelanie

Nidal Hasan, były psychiatra wojskowy skazany na karę śmierci za atak w bazie Fort Hood w Teksasie, ma zostać stracony 3 grudnia. Egzekucję przeprowadzi pluton żołnierzy uzbrojonych w karabiny. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że wykonanie wyroku będzie publiczne. To nie koniec! Jego przebieg ma zostać pokazany na żywo.

- Zapewnimy, by ludzie mogli to oglądać, że będzie to publiczne, bo ludzie muszą zrozumieć, że za takie czyny grożą poważne konsekwencje – oświadczył Pete Hegseth, szef Pentagonu.

Jeśli zapowiedź zostanie zrealizowana, byłaby to pierwsza egzekucja transmitowana na żywo przez amerykańskie wojsko. Ostatnie publiczne wykonanie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych odbyło się w 1936 roku. Wówczas w stanie Kentucky powieszono Raineya Betheę.

Donald Trump zabrał głos. Decyzja o transmisji jeszcze nie zapadła

W sobotę, 10 października, prezydent USA Donald Trump poinformował, że ostateczną decyzję w sprawie pokazania egzekucji podejmie później. Przyznał, że publiczne wykonanie wyroku mogłoby jego zdaniem odstraszyć potencjalnych sprawców podobnych zbrodni.

- Są dwie możliwości: nie pokazywać tego albo pokazać. Ponieważ, jak wiadomo, jeśli to pokażemy, być może inni nie zrobią tego, co on zrobił. Ostateczną decyzję podejmę więc później. Wiem, co chciałoby zrobić wojsko, ale podejmiemy decyzję — powiedział Donald Trump.

Prezydent USA podkreślił również, że nie uczestniczył w opracowywaniu planu transmisji, choć rozumie zamiar uczynienia ze skazanego przykładu dla innych. Do sprawy odniósł się także wiceprezydent J.D. Vance. Przyznał, że nie wie, czy transmisja rzeczywiście dojdzie do skutku, ale jednoznacznie zadeklarował, że nie zamierza jej oglądać.

- Jeśli ostatecznie będzie to transmitowane, nie będę tego oglądać — oświadczył J.D. Vance.

ONZ ostrzega przed torturami. Politycy mówią o średniowiecznych praktykach

Zapowiedź Pentagonu spotkała się z krytyką zarówno Demokratów, jak i Republikanów. Republikański senator Thom Tillis nazwał pomysł „absolutnie obrzydliwym”, porównując publiczne egzekucje do praktyk stosowanych przez opresyjne reżimy. Z kolei demokratyczny senator Chris Murphy określił je jako „średniowieczne”.

Jeszcze ostrzejsze stanowisko przedstawiło Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Według tej instytucji transmitowanie egzekucji na żywo byłoby równoznaczne z jej publicznym przeprowadzeniem i naruszałoby bezwzględny zakaz tortur.

- Publiczne egzekucje stanowią formę okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania — podkreśliło biuro w oświadczeniu przekazanym agencji AFP.

ONZ ostrzegła również, że takie naruszenie mogłoby oznaczać pogwałcenie prawa do życia. W sobotę, 10 października do kwestii kary śmierci odniósł się także papież Leon XIV. Nie wspominając bezpośrednio o planowanej egzekucji Nidala Hasana, napisał w serwisie X:

- Kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest atakiem na nietykalność i godność człowieka.

Kim jest Nidal Hasan? Zabił 13 osób w amerykańskiej bazie wojskowej

Nidal Hasan był psychiatrą wojskowym w armii Stanów Zjednoczonych. 5 listopada 2009 roku otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby w bazie Fort Hood w Teksasie. Zginęło 13 osób, w tym 12 żołnierzy i jeden cywil. Kolejne 32 osoby zostały ranne.

Podczas strzelaniny Hasan został postrzelony w kręgosłup. Od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim. W 2013 roku sąd uznał go za winnego 13 zabójstw z premedytacją oraz 32 usiłowań zabójstwa i skazał na karę śmierci.

Wykonanie wyroku zaplanowano na 3 grudnia w tej samej bazie wojskowej, w której doszło do tragedii. Byłaby to pierwsza egzekucja przeprowadzona przez amerykańskie wojsko od 1961 roku i pierwsze wojskowe rozstrzelanie od 1945 roku. Na chwilę obecną nie podjęto ostatecznej decyzji, czy jej przebieg rzeczywiście zostanie udostępniony publicznie.