Tragiczny finał jazdy próbnej luksusowym samochodem. 16-letni piłkarz zginął z ojcem

Tragedia, do której doszło w miejscowości Tetney Lock wciąż budzi w Anglii emocje. 6 stycznia 2024 roku 16-letni Cameron Walsh i jego 40-letni ojciec David zginęli w wypadku podczas jazdy próbnej luksusowym mercedesem. Jak relacjonowało BBC, ojciec prowadził wypożyczony samochód, a nastoletni piłkarz Grimsby Town był pasażerem. W pewnej chwili pojazd uderzył w słup telegraficzny i wpadł do przydrożnego kanału. Po przybyciu służby zastały auto całkowicie zanurzone w wodzie i odwrócone do góry nogami. Obaj Walshowie się utopili.

16-letni piłkarz Cameron Walsh zginął z ojcem podczas jazdy próbnej mercedesem

Najpierw wydobyto ciało ojca, a pięć minut później 16-latka. Podjęto próbę reanimacji, ale bez efektu. Ofiary miały przebywać zamknięte pod wodą przez około 40 minut. Ta tragedia do dziś odciska swoje piętno w lokalnej społeczności.

"Cameron Walsh był ukochanym członkiem naszej młodzieżowej drużyny. Zginął z ojcem Davem Walshem. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do ich najbliższych. Raz Żeglarz na zawsze jest Żeglarzem" - wspominał tragicznie zmarłego piłkarza jego klub Grimsby Town w rocznicę wypadku w styczniu tego roku.

"Niezapomniany, mój piękny i utalentowany chrześniak" - komentował poruszony ojciec chrzestny 16-latka.

Policyjne śledztwo wykazało, że w miejscu zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 mil na godzinę, a znaki drogowe były rozstawione prawidłowo. Walsh miał nie dostosować się do przepisów. - Uważam, że samochód był prowadzony zbyt szybko w stosunku do warunków drogowych - ocenił funkcjonariusz Nick Prestwich, specjalista ds. wypadków drogowych z policji Lincolnshire.

Śmierć młodego piłkarza odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pożegnał go m.in. oficjalny profil Pucharu Anglii w mediach społecznościowych. "Cameron był utalentowanym, pełnym nadziei piłkarzem, który odegrał kluczową rolę w kampanii Grimsby Town w Pucharze Młodzieżowym FA" - podkreślono we wpisie z kondolencjami.