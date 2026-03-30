Transport ropy nie przez cieśninę Ormuz? Ten kraj zaczął to robić

Japonia omija cieśninę Ormuz. Pierwsza dostawa ropy nową trasą

Do Japonii dotarła pierwsza dostawa ropy naftowej z Bliskiego Wschodu od czasu rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran 28 lutego. Jak podał dziennik „Asahi Shimbun”, surowiec został przetransportowany trasą omijającą cieśninę Ormuz. Tankowiec z 640 tysiącami baryłek saudyjskiej ropy przypłynął w sobotę do rafinerii w mieście Imabari na wyspie Sikoku. Statek wyruszył 1 marca z portu Janbu nad Morzem Czerwonym. To pokazuje, że dostawy można prowadzić innymi drogami, choć są one dłuższe i droższe. Szef koncernu Taiyo Oil, Akihiro Yamamoto, przyznał, że sytuacja na rynku ropy jest dziś bardzo niepewna. Firma chce zabezpieczać nowe źródła dostaw i budować system, który nie będzie zależny od jednej trasy. Jak podkreślono, decyzja o użyciu alternatywnej drogi zapadła jeszcze przed ostatnim zaostrzeniem konfliktu.

Kolejna dostawa do Japonii, tym razem 540 tysięcy baryłek, ma dotrzeć w kwietniu

Ropa po przetworzeniu trafi głównie na zachód Japonii w postaci benzyny i oleju napędowego. Kolejna dostawa, tym razem 540 tysięcy baryłek, ma dotrzeć w kwietniu. Kluczowy problem to cieśnina Ormuz, przez którą zwykle przechodzi duża część światowych dostaw ropy i gazu. Obecnie jest ona faktycznie zablokowana przez Iran. To bezpośredni efekt działań wojskowych Stanów Zjednoczonych i Izraela, które 28 lutego napadły na Iran. Sytuacja ta natychmiast wpłynęła na ceny paliw, także w Polsce. W odpowiedzi na kryzys władze Japonii zaczęły uwalniać rezerwy ropy. Rząd wrócił też do dopłat do paliw, aby utrzymać ceny na poziomie około 170 jenów za litr. To ma ograniczyć skutki dla gospodarki i zwykłych kierowców. Dodatkowo Tokio złagodziło przepisy, by zwiększyć wykorzystanie elektrowni węglowych. Japonia jednak w dużej mierze opiera produkcję energii na imporcie surowców. W 2024 roku elektrownie na LNG dawały 32 procent prądu, a węglowe 29 procent.

🚨 Japanese Joy Over Saudi OilThe first Saudi oil tanker has reached Japan via the Yanbu port after implementing a pipeline strategy from the eastern to the western part of the kingdom, without being affected by the challenges of the Strait of Hormuz.

