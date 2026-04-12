Trump zaczął mówić o piekle! "Skończymy z Iranem"

Trump zapowiada blokadę cieśniny Ormuz. Napięcie między USA a Iranem rośnie
Donald Trump zapowiedział amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Według niego to reakcja na brak porozumienia z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Decyzja została ogłoszona w niedzielę, 12 kwietnia. Trump przyznał, że rozmowy prowadzone w Pakistanie początkowo przebiegały dobrze i udało się uzgodnić wiele kwestii. Problemem okazał się jednak kluczowy punkt – według relacji strony amerykańskiej Iran nie zgodził się na ustępstwa dotyczące swojego programu nuklearnego. W odpowiedzi prezydent USA nakazał rozpoczęcie działań przez amerykańską marynarkę wojenną. Chodzi o blokowanie statków, które próbują wpłynąć do cieśniny Ormuz lub z niej wypłynąć. To jedno z najważniejszych miejsc na świecie, bo przez tę trasę przechodzi duża część transportu ropy.
Trump zapowiedział też ostrą reakcję na ewentualne ataki. Ostrzegł, że każdy, kto zaatakuje amerykańskie siły lub cywilne statki, spotka się z silną odpowiedzią. „Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKOWANIA wszystkich statków próbujących wpłynąć do Cieśniny Ormuz lub ją opuścić” – napisał Trump na swoim portalu Truth Social. „Każdy Irańczyk, który strzeli do nas lub do pokojowych jednostek, zostanie ZNISZCZONY W PIEKLE!” - dodał. Stwierdził też, że wojsko USA „wykończy” Iran we „właściwym momencie”. Rozmowy w Pakistanie zakończyły się bez osiągnięcia porozumienia. Wiceprezydent USA opuścił kraj po spotkaniach z delegacją Iranu. Było to jedno z najważniejszych spotkań między tymi państwami od wielu lat. Stronę irańską reprezentowali m.in. przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oraz minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi.