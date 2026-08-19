Trzęsienie ziemi w Hiszpanii! Są poważnie ranni i zniszczenia

Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Ewakuowano Alhambrę, są ranni
Ziemia zatrzęsła się w Granadzie we wtorek przed godz. 11. Według hiszpańskiego Narodowego Instytutu Geograficznego w ciągu niespełna godziny odnotowano sześć odczuwalnych wstrząsów. Najsilniejszy miał magnitudę 4,8. Po nim nastąpiło pięć słabszych. W wyniku trzęsienia ziemi 14 osób zostało rannych. Jedna z nich trafiła do szpitala. Służby otrzymywały zgłoszenia dotyczących m.in. spadających fragmentów budynków i pęknięć ścian. Na ulicach Granady widać skutki wstrząsów. Z budynków spadały fragmenty elewacji, które uszkodziły zaparkowane samochody. Policja odgrodziła niektóre miejsca ze względu na ryzyko dalszego odpadania części budynków. W nocy ziemia nadal się trzęsła, choć już nieco słabiej. W sumie odnotowano około 2 tysiące różnych uszkodzeń.
Ze względów bezpieczeństwa zamknięto także Alhambrę. Z twierdzy Alcazaba ewakuowano zwiedzających
Władze zdecydowały o czasowym zamknięciu miejskich budynków i muzeów. Ewakuowano również część hoteli. Metro ograniczyło prędkość pociągów do 30 km/h. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto także Alhambrę. Z twierdzy Alcazaba ewakuowano zwiedzających, a wejście do Pałaców Nasrydów zostało wstrzymane. Specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony. Alhambra to jeden z najważniejszych zabytków Granady i całej Hiszpanii. Kompleks pałacowy pochodzi z czasów muzułmańskiego panowania na Półwyspie Iberyjskim i znajduje się na liście UNESCO. Władze Andaluzji ostrzegają, że możliwe są kolejne wstrząsy. Policja apeluje, by mieszkańcy i turyści zachowali ostrożność i nie zbliżali się do uszkodzonych budynków.