Trzęsienie ziemi w Hiszpanii! Są poważnie ranni i zniszczenia

Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Ewakuowano Alhambrę, są ranni

Ziemia zatrzęsła się w Granadzie we wtorek przed godz. 11. Według hiszpańskiego Narodowego Instytutu Geograficznego w ciągu niespełna godziny odnotowano sześć odczuwalnych wstrząsów. Najsilniejszy miał magnitudę 4,8. Po nim nastąpiło pięć słabszych. W wyniku trzęsienia ziemi 14 osób zostało rannych. Jedna z nich trafiła do szpitala. Służby otrzymywały zgłoszenia dotyczących m.in. spadających fragmentów budynków i pęknięć ścian. Na ulicach Granady widać skutki wstrząsów. Z budynków spadały fragmenty elewacji, które uszkodziły zaparkowane samochody. Policja odgrodziła niektóre miejsca ze względu na ryzyko dalszego odpadania części budynków. W nocy ziemia nadal się trzęsła, choć już nieco słabiej. W sumie odnotowano około 2 tysiące różnych uszkodzeń.

Ze względów bezpieczeństwa zamknięto także Alhambrę. Z twierdzy Alcazaba ewakuowano zwiedzających

Władze zdecydowały o czasowym zamknięciu miejskich budynków i muzeów. Ewakuowano również część hoteli. Metro ograniczyło prędkość pociągów do 30 km/h. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto także Alhambrę. Z twierdzy Alcazaba ewakuowano zwiedzających, a wejście do Pałaców Nasrydów zostało wstrzymane. Specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony. Alhambra to jeden z najważniejszych zabytków Granady i całej Hiszpanii. Kompleks pałacowy pochodzi z czasów muzułmańskiego panowania na Półwyspie Iberyjskim i znajduje się na liście UNESCO. Władze Andaluzji ostrzegają, że możliwe są kolejne wstrząsy. Policja apeluje, by mieszkańcy i turyści zachowali ostrożność i nie zbliżali się do uszkodzonych budynków.

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🇪🇸 Un nuevo sismo de magnitud 4,8 con epicentro en Gójar sacudió la provincia de Granada, España, dejando un balance de al menos tres personas heridas y múltiples daños materiales. pic.twitter.com/92ngaFEeQ9— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 18, 2026

🚨🇪🇸Así quedaron las calles de Granada, España tras sismoUn temblor de magnitud 4.7 sacudió la ciudad de Granada y su área metropolitana, en el sur de España. Autoridades locales reportaron de forma preliminar tres personas con heridas leves y daños materiales, entre ellos… pic.twitter.com/3heEWVcIeP— Político MX (@politicomx) August 18, 2026

BREAKING : Visuals shows Chaos and Panic Across Granada , Spain Following Recent Earthquake .As aftershocks still continues in the region. pic.twitter.com/1bI2D4pzzo— World Updates (@Updatesofwworld) August 18, 2026