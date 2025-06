USA liczy na pokój z Iranem? Trump ma dążyć do rozszerzenia Porozumień Abrahamowych

Steve Witkoff, specjalny przedstawiciel USA ds. Bliskiego Wschodu, w wywiadzie dla CNBC wyraził optymizm co do możliwości osiągnięcia kompleksowego porozumienia pokojowego z Iranem. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone otrzymują sygnały od różnych przedstawicieli Iranu, sugerujące gotowość do podjęcia rozmów w tej sprawie. Witkoff podkreślił, że takie porozumienie mogłoby przynieść korzyści zarówno Iranowi, regionowi, jak i całemu światu.

Witkoff odniósł się również do niedawnego konfliktu między Izraelem a Hamasem, trwającego 12 dni. Stwierdził, że zarówno USA, jak i Izrael osiągnęły zamierzone cele podczas tego konfliktu i nie widzi potrzeby jego kontynuowania.

Rozszerzenie Porozumień Abrahamowych

Przedstawiciel USA ds. Bliskiego Wschodu wspomniał o dążeniach prezydenta Donalda Trumpa do rozszerzenia tzw. Porozumień Abrahamowych, które normalizują stosunki między Izraelem a niektórymi państwami arabskimi. Witkoff zapowiedział, że wkrótce mogą pojawić się istotne informacje w tej kwestii.

Witkoff zaznaczył, że dla Stanów Zjednoczonych "czerwoną linią" jest wznowienie przez Iran wzbogacania uranu oraz postępująca militaryzacja. Ostrzegł, że takie działania mogłyby zdestabilizować cały region, prowadząc do wyścigu zbrojeń nuklearnych. Potwierdził również, że pozostawał w kontakcie z przedstawicielami władz Iranu od czasu amerykańskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne.

Stanowisko Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump wyraził przekonanie, że Iran nie będzie kontynuował programu nuklearnego. Sugerował, że nie jest zainteresowany negocjacjami z irańskim reżimem w tej sprawie, ale dopuścił możliwość rozmów w przyszłym tygodniu. Jednocześnie, Trump zaprzeczył wcześniejszym wypowiedziom wiceprezydenta J.D. Vance'a, który sugerował, że celem USA jest wypracowanie długoterminowego układu, gwarantującego, że Iran nie odbuduje swojego programu atomowego.

