Zaginiona kobieta odnaleziona po pięciu latach! Szukała jej policja z Polski, znalazła się w USA

Oby wszystkie sprawy zaginięć miały taki finał! Zaginiona kobieta, której od 2018 roku poszukiwali policjanci z Mazowsza, odnalazła się żywa. Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji, 40-latka przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Jak się okazało, Polka ma problemy z pamięcią. Nie potrafiła powiedzieć, kim jest, ale pracownicy placówki medycznej z Miami zorientowali się, że mają do czynienia z osobą z Polski. Nie pozostali obojętni i wyszukali w sieci, a konkretnie na stronie internetowej Fundacji Itaka komunikat o zaginięciu właśnie tej osoby. Polka pozostanie w szpitalu, gdzie jest obecnie leczona. "Personel szpitala będąc przekonany, że ma do czynienia z Polką odnalazł komunikat o zaginięciu kobiety opublikowany w sieci przez Fundację Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i za pośrednictwem organizacji zwrócił się z prośbą o przekazanie rodzinie informacji o fakcie przebywania w szpitalu osoby, która może być zaginiona. Zaginiona kobieta mająca problemy z pamięcią trafiła do placówki medycznej w Miami w USA" - przekazał rzecznik KGP.

Rodzina zaginionej, FBI, policja i personel medyczny doprowadzili do odnalezienia zaginionej

"W wyniku wzorowej współpracy funkcjonariuszy polskiej policji oraz funkcjonariuszy FBI, a także przy bardzo aktywnym udziale rodziny, tożsamość kobiety została potwierdzona. Bardzo sprawne działania przedstawicieli służb obu krajów, konsulatów RP w Waszyngtonie i w Miami, przy wsparciu personelu szpitala w którym przebywała zaginiona, pozwoliły na pozytywne zakończenie kilkuletnich poszukiwań naszej obywatelki" - dodał rzecznik KGP.

