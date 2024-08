Audi nie będzie produkowało już tego modelu. Wyprzedaż ostatnich sztuk

Spis treści

Koniec produkcji Audi A4

Audi A4 było produkowane od 1994 roku. To jeden z najpopularniejszych modeli tej marki. W Polsce w 2023 roku sprzedano 3408 egzemplarzy A4 (najpopularniejsze było A3 - 4261). Miłośnicy tego modelu nie doczekają się najnowszej wersji B10, ponieważ Audi kończy produkcję A4 w wersji spalinowej. Trwa kampania Audi A4 Final Edition, w ramach której obniżono ceny A4. Rabaty sięgają 30 tys. zł, ceny A4 w wersji limuzyna zaczynają się od ok. 135 tys. zł.

Co dalej z A4?

Spalinowe Audi A4 ma zastąpić Audi A5, które będzie występować w różnych wersjach, m.in. limuzyna i kombi (Avant). A4 w wersji sedan zyska przydomek e-tron i będzie tylko w wersji elektrycznej. Podobny zabieg ma zostać zastosowany w przypadku Audi A6. Audi nie tylko rozwija wersje elektryczne swoich modeli, ale i porządkuje nazwy - modele elektryczne będą miały tylko parzyste liczby.

Audi, ponad 100 lat historii

Audi AG to niemiecki producent samochodów osobowych z siedzibą w Ingolstadt w Niemczech, należący do koncernu Volkswagen AG. Założony został w 1909 roku. Oferuje szeroką gamę samochodów, także z silnikami elektrycznymi. Audi to jedna z najpopularniejszych marek motoryzacyjnych na świecie.

Nowe Audi A5 (2024), zdjęcia poniżej: