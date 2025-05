"Dlaczego nie ma opcji płatności gotówką?". Spór wokół parkometrów w Warszawie

Nowe przepisy dotyczące opon. To dobra i zła wiadomość dla kierowców

"Zaparkowałem pod szpitalem na Mokotowie. Chcę zapłacić za parking, ale parkometr przyjmuje tylko karty i BLIKa. Dlaczego nie ma opcji płatności gotówką? Chce mieć wybór, a nie być zmuszony do płacenia kartą. Miasto Warszawa nie akceptuje środków płatniczych emitowanych przez NBP?" - pyta na X Przemysław Gerschmann, autor newslettera 52Notatki, inwestor i popularyzator edukacji finansowej, a w przeszłości doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Jego wpis wyświetlono w ciągu doby milion razy, pojawiły się setki komentarzy. Ich wydźwięk można określić jako ironiczny i krytyczny.

Zaparkowałem pod szpitalem na Mokotowie. Chcę zapłacić za parking, ale parkometr przyjmuje tylko karty i BLIKaDlaczego nie ma opcji płatności gotówką? Chce mieć wybór, a nie być zmuszony do płacenia kartą. Miasto Warszawa nie akceptuje środków płatniczych emitowanych przez NBP? pic.twitter.com/DPX5pHqUPB— Przemek Gerschmann (@PGerschmann) May 21, 2025

Dlaczego w parkometrze nie ma opcji płatności gotówką?

W ubiegłym roku władze Warszawy podpisały nową, dziesięcioletnią umowę z operatorem obsługującym płatności w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Jednym z kluczowych elementów tej umowy była kompleksowa wymiana parkomatów na nowocześniejsze modele, dostosowane do obecnych standardów technologicznych.

W sumie na terenie miasta działa łącznie 2225 parkometrów. Nie wszystkie jednak oferują pełen wachlarz metod płatności — zaledwie mniej niż połowa umożliwia regulowanie opłaty zarówno kartą, Blikiem, jak i gotówką. W przypadku pozostałych – stanowiących ponad 50 proc. – kierowcy mogą zapłacić wyłącznie bezgotówkowo: kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej.

Dlaczego nie we wszystkich parkometrach można płacić gotówką? - Są dwa główne powody. Przede wszystkim kierowcy sami de facto rezygnują z gotówki. Pod koniec ubiegłego roku mniej niż 10 proc. opłat za parkowanie wnoszono w ten sposób. Po drugie, jest to rozwiązanie droższe i to wielokrotnie. Chodzi nie tylko o koszt urządzenia i jego serwisowanie, ale też obsługę gotówki. W Warszawie podpisujemy długoletnie umowy z operatorem płatności (czyli firmą, która dostarcza rozwiązania technologiczne i je obsługuje nie tylko jeśli chodzi o parkomaty, ale też płatności mobilne). Obecna, dziesięcioletnia umowa jest warta 250 mln zł. Według naszych szacunków, przy założeniu, że wszystkie parkomaty miałyby funkcję płatności gotówkowej, Warszawa musiałaby zapłacić 78 mln zł więcej - wylicza w rozmowie z eska.pl Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Jak mówi, "w ostatnich latach były takie miejsca i takie parkomaty, z których gotówki nie wyjmowaliśmy wcale, albo prawie wcale". - Utrzymywanie tam przez kolejną dekadę urządzeń z opcją (bardzo kosztowną), z której nikt nie korzysta, zahaczałoby o niegospodarność - podsumowuje.

Warto dodać, że w sąsiedztwie parkometru opisanego przez Przemysława Gerschmanna znajdują trzy inne urządzenia, w których można zapłacić gotówką - ale tylko bilonem. W Warszawie nigdy nie było funkcji płatności w parkomatach banknotami.

Nowe parkomaty ustawiono tak, by te z opcją płatności gotówką znalazły się tam, gdzie kierowcy najczęściej z niej korzystają – na przykład w pobliżu szpitali czy urzędów. Każde urządzenie jest wyraźnie oznaczone żółtą naklejką z symbolami dostępnych metod płatności: karty, Blika i bilonu. Lokalizację poszczególnych typów parkomatów można też sprawdzić na interaktywnej mapie dostępnej na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Płatne parkowanie w Warszawie

Parkowanie w Warszawie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00, z wyjątkiem 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Poza tymi godzinami parkowanie jest bezpłatne. Jak wyjaśnia ZDM, podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów. Strefa obejmuje część prawobrzeżnej Warszawy i znaczną część lewobrzeżnej (m.in. Śródmieście).

Stawki opłat w SPPN

Opłaty za postój są progresywne:

1. godzina – 4,50 zł

2. godzina – 5,40 zł

3. godzina – 6,40 zł

4. i każda kolejna godzina – 4,50 zł

Minimalna opłata wynosi 0,50 zł, co odpowiada 10 minutom postoju. Można płacić za dowolny czas postoju, z zachowaniem tej minimalnej kwoty.

Metody płatności w SPPN

Opłatę można uiścić w parkomacie lub za pomocą aplikacji mobilnych. Dostępne aplikacje to: AnyPark, CityParkApp, Flowbird, mPay, moBILET oraz MobiParking (SkyCash). Nie ma obowiązku umieszczania potwierdzenia opłaty za szybą pojazdu – kontrola odbywa się elektronicznie.

Parkomaty działają przez całą dobę, umożliwiając opłacenie postoju z wyprzedzeniem. Na przykład, jeśli zaparkujesz w niedzielę wieczorem, możesz od razu opłacić postój na poniedziałek – opłata zostanie naliczona od godziny 8:00. Bilet parkingowy jest ważny w całej strefie SPPN, co oznacza, że można przemieszczać się między różnymi miejscami w strefie bez konieczności ponownego uiszczania opłaty, o ile czas postoju nie został przekroczony.

Brak opłaty za postój skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 300 zł. Jeśli opłata zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania, jej wysokość zostaje obniżona do 200 zł.