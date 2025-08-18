Kierowcy stracą duży przywilej. Zostało pół roku, ale pojawiła się nadzieja

Koniec z jazdą buspasem. Elektryki stracą ustawowy przywilej

Jednym z głównych przywilejów, jakie obecnie przysługują kierowcom samochodów elektrycznych, jest możliwość poruszania się po pasach ruchu przeznaczonych dla autobusów, czyli tzw. buspasach. To znaczące ułatwienie w codziennym poruszaniu się po zatłoczonych miastach, szczególnie w godzinach szczytu. Obok bezpłatnego parkowania w miejskich strefach płatnego parkowania (SPPN), jazda buspasem ma zachęcać Polaków do przesiadki na pojazdy bezemisyjne. Ten przywilej może jednak wkrótce zniknąć.

Zgodnie z art. 148a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w obecnym brzmieniu obowiązującym na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, samochody elektryczne oraz pojazdy napędzane wodorem mogą korzystać z buspasów tylko do 1 stycznia 2026 roku. Po tej dacie uprawnienie to przestanie obowiązywać, o ile nie zostanie wcześniej znowelizowana ustawa.

W ustawie zawarto również możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń – zarządca drogi może uzależnić korzystanie z buspasa od liczby osób znajdujących się w pojeździe. Choć obecnie większość miast nie stosuje takich ograniczeń, to przepis daje im taką możliwość.

Utrata tego przywileju może wpłynąć negatywnie na tempo rozwoju elektromobilności w Polsce. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury, czy planuje przedłużenie możliwości jazdy buspasami dla samochodów elektrycznych po 2025 roku.

Ministerstwo: Decyzja ws. buspasów należy do prezydentów miast

Okazuje się, że nowelizacji ustawy nie będzie, ale i tak jest szansa, że samochody elektryczne dalej będą mogły poruszać się buspasami, przynajmniej w niektórych miastach. "Organy zarządzające ruchem po 1 stycznia 2026 r. będą mogły indywidualnie podejmować decyzje o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem do ruchu po buspasach. Dopuszczenie ruchu tych pojazdów po buspasach będzie odbywało się za pomocą znaków pionowych i poziomych, umieszczonych na drogach na podstawie zatwierdzonych organizacji ruchu" - czytamy w odpowiedzi otrzymanej od Ministerstwa Infrastruktury.

"Wychodząc naprzeciw sytuacji resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Oznaczenie dopuszczenia do ruchu po buspasach pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem będzie możliwe poprzez zastosowanie napisu EV lub H2" - wyjaśnił resort.

Organami zarządzającymi ruchem w miastach na prawach powiatów, w których najczęściej wyznaczane są buspasy, są prezydenci tych miast, zatem to w ich gestii pozostanie podjęcie decyzji w powyższej sprawie.

Ile jest samochodów elektrycznych w Polsce?

W kwietniu 2025 roku udział samochodów elektrycznych (BEV) w rynku nowych aut osobowych osiągnął rekordowy poziom 5,4 proc. – wynika z najnowszego raportu "PEVO Index". To najwyższy wynik w historii polskiej elektromobilności. Liczba zarejestrowanych elektryków w Polsce przekroczyła 90 tysięcy.

81 927 szt. stanowiły samochody osobowe (+42 proc. rdr),

8 793 szt. to auta dostawcze i ciężarowe (+35 proc. rdr).

W samym tylko kwietniu zarejestrowano 2 556 nowych BEV, co oznacza wzrost aż o 102 proc. rok do roku.

Źródło: eska.pl

