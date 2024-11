Najczęściej kradzione samochody w Polsce. Marki, które wybierają złodzieje

Spis treści

Najczęściej kradzione samochody w Polsce

Dane o kradzieżach samochodów w 2023 roku przygotował na podstawie danych z CEPiK IBRM Samar. Zastrzeżono, że różnią się one od danych policji (w centralnej ewidencji pojawiają się później).

W 2023 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce 5646 samochodów (osobowych i dostawczych). To o ponad 8 proc. mniej niż rok wcześniej. 20 lat temu z polskich ulic znikało rocznie ok. 45 tys. pojazdów.

Najwięcej kradzieży miało miejsce w woj. mazowieckim - 2352 - z czego aż 1518 w Warszawie. Najmniej kradzieży odnotowano w woj. opolskim (50) i świętokrzyskim (58).

Wciąż najpopularniejsze wśród złodziei są japońskie i niemieckie marki, m.in. Toyota, Audi i Volkswagen.

Najczęściej kradzione marki:

Toyota - 869 szt.

Audi - 427 szt.

Volkswagen - 398 szt.

BMW - 383 szt.

Mercedes - 328 szt.

Kia - 303 szt.

Renault - 285 szt.

Hyundai - 282 szt.

Fiat - 274 szt.

Peugeot - 202 szt.

Najczęściej kradzione modele:

Corolla - 247 szt.

RAV4 - 189 szt.

Tucson - 152 szt.

Ducato - 148 szt.

Sportage - 113 szt.

Master - 110 szt.

Yaris - 101 szt.

C-HR - 101 szt.

Camry - 96 szt.

A4 - 95 szt.

Najczęściej kradzione były samochody z rocznika 2019.

Kradzieże samochodów w Warszawie

Kradzieże aut to duży problem w stolicy. Według danych przekazanych przez KSP w 2022 roku w Warszawie i powiatach ościennych doszło do 2578 przypadków kradzieży samochodów. Działania operacyjne i praca stołecznych policjantów doprowadziła do odzyskania w 2022 roku 342 skradzionych samochodów wartych 42 645 946 zł. Liczba kradzieży jest zbliżona do tej sprzed lat - w 2010 rok w Warszawie i okolicach doszło do 2683 kradzieży samochodów osobowych, a w 2015 roku - 2528.

Nowa Dacia Bigster, zobacz zdjęcia: