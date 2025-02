Toyota - rekord sprzedaży w Polsce

Japońska marka jest najchętniej wybieraną przez klientów w naszym kraju od pięciu lat, a 2024 rok był kolejnym, w którym Toyota pobiła własne rekordy. W ciągu 12 miesięcy zarejestrowano 111 165 samochodów osobowych i dostawczych marki, co jest najlepszym wynikiem, odkąd Toyota jest obecna w Polsce, czyli od 1990 roku. Liczba rejestracji rok do roku wzrosła o 13 proc., a udział w rynku wyniósł 18,2 proc.

Corolla najpopularniejszym modelem

Pięć modeli Toyoty znalazło się w dziesiątce najpopularniejszych aut osobowych w Polsce. Czwarty rok z rzędu w tym zestawieniu prowadzi Corolla. W ciągu 12 miesięcy z salonów wyjechało dokładnie 29 487 egzemplarzy (plus 10 proc. r/r.) tego kompaktowego modelu.

Wśród dziesięciu najpopularniejszym samochodów osobowych w Polsce w 2024 roku na trzecim miejscu sklasyfikowano Yarisa Cross (15 608 egz.), czwartą lokatę zajęła Toyota C-HR (14 516 egz.), piąty był Yaris (14 185 egz.), a na dziewiątym miejscu uplasował się RAV4 (10 389 egz.).

TOP modele Toyoty w Polsce:

Corolla Yaris Cross C-HR Yaris RAV4

Konkurencja, pomimo wzrostów, daleko w tyle: wyniki Skody i Volkswagena

W 2024 roku zarejestrowano w Polsce 60 131 nowych samochodów Škody, o blisko 17 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największą popularnością cieszył się model Octavia, który z wynikiem 19 266 dostarczonych aut był drugim najczęściej kupowanym samochodem w kraju. Kolejny był Superb (8306 egz. – to o 34,8 proc. więcej niż w 2023 roku). Podium najlepiej sprzedających się samochodów marki Škoda zamyka Kamiq z 8082 sprzedanymi egzemplarzami. Dużą popularnością cieszyły się Škoda Fabia (6978) oraz SUV-y Kodiaq (6055) i Karoq (5707).

TOP modele Skody w Polsce:

Octavia Superb Kamiq Fabia Kodiaq

Także w ujęciu globalnym Škoda Auto ma powody do zadowolenia. W całym 2024 roku firma osiągnęła solidne wyniki sprzedaży, dostarczając nabywcom 926 600 pojazdów, co przekłada się na 6,9-procentowy wzrost rok do roku. Tytuł najchętniej wybieranego modelu utrzymała nowa Škoda Octavia, z 215 700 dostarczonymi egzemplarzami (plus 12,4 proc.).

Trzecią najpopularniejszą marką w kraju jest Volkswagen, który w 2024 roku sprzedał 38 401 nowych samochodów (plus 13,2 proc. r/r.). Najlepiej sprzedający się model to Volkswagen T-Roc (9218 szt.).

Volkswagen Group Polska, do którego oprócz marek Volkswagen i Skoda, należą jeszcze Audi, Cupra, Seat i Porsche, informuje o "bardzo dobrych wynikach" całej grupy, która sprzedała łącznie blisko 150 tys. samochodów. Liderem segmentu premium zostało Audi. To właśnie ten segment notuje największe wzrosty, nawet w przypadku niszowych i najdroższych marek jak Rolls-Royce.

Jakie marki najchętniej wybierają Polacy?

TOP 10 marek w Polsce w 2024 roku wg Samar:

Toyota Skoda Volkswagen Kia Hyundai Audi Mercedes BMW Renault Dacia

W sumie w 2024 roku w Polsce zarejestrowano ok. 555 tys. nowych samochodów, podał Samar.

Toyota Corolla 12. generacji, zdjęcia: