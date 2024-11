Nowość na polskich drogach. Kierowcy już mogą korzystać

Za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, w tym jego dokładne odśnieżenie, odpowiedzialny jest kierowca. Spadające z dachów ciężarówek śnieg i lód mogą powodować uszkodzenia innych pojazdów, a nawet doprowadzić do wypadku.

Do ich usunięcia można wykorzystywać m.in. specjalne rampy czy dmuchawy. Obecnie na MOP-ach w całej Polsce dostępnych jest 13 urządzeń do odśnieżania. Do końca 2026 roku infrastruktura do odśnieżania pojazdów ciężarowych rozwinie się do ponad 70 urządzeń.

Rampy do odśnieżania pojazdów - gdzie się znajdują? Lista lokalizacji

A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim ( tam dostępna jest dmuchawa ),

), A4 MOP Prószków w woj. opolskim,

A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim,

S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim,

S7 MOP Widoma Wschód w woj. małopolskim,

S7 MOP Widoma Zachód w woj. małopolskim,

S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim,

S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Obroki Zachów w woj. lubelskim,

S61 MOP Chomentowo Wschód woj. podlaskim,

S61 MOP Chomentowo Zachód woj. podlaskim.

"Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez użytkowników dróg oraz firmy przewozowe, wprowadziliśmy do postępowań przetargowych na dzierżawę MOP-ów zapisy w zakresie infrastruktury do odśnieżania ciężarówek i jej obligatoryjnego lub fakultatywnego powstawania na MOP-ach o funkcji komercyjnej. I fakt ten warto podkreślić, ponieważ Polska będzie jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie dostępne będzie kilkadziesiąt tego typu ramp. Występują one w szerszym zakresie w Niemczech, a zaledwie po kilka sztuk w Austrii w rejonach górskich, w Szwajcarii, Estonii czy Słowenii. W Polsce, tak jak i w innych krajach europejskich, będą dominowały rampy ręczne z uwagi na ich mniejszą awaryjność" - informuje GDDKiA.

W tych miejscach powstaną rampy do odśnieżania

W trwających obecnie przetargach obowiązek wybudowania infrastruktury do odśnieżania pojazdów ciężarowych dotyczy 17 lokalizacji:

A2 MOP Moczydła w woj. mazowieckim,

A2 MOP Jędrzejów w woj. mazowieckim,

A4 MOP Paszczyna Południe w woj. podkarpackim,

A4 MOP Hruszowice w woj. podkarpackim,

A4 MOP Chotyniec w woj. podkarpackim,

S3 MOP Przybiernów Zachód w woj. zachodniopomorskim,

S3 MOP Przybiernów Wschód w woj. zachodniopomorskim,

S7 MOP Pepłowo Zachód w woj. mazowieckim,

S7 MOP Pepłowo Wschód w woj. mazowieckim,

S17 MOP Niwa Babicka w woj. lubelskim,

S17 MOP Kołbiel w woj. Mazowieckim,

S19 MOP Janów Lubelski Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Janów Lubelski Zachód w woj. lubelskim,

S61 MOP Górki Wschód w woj. podlaskim,

S61 MOP Górki Zachód w woj. podlaskim,

S61 MOP Niekrasy Wschód w woj. warmińsko-mazurskim,

S61 MOP Niekrasy Zachód w woj. warmińsko-mazurskim.

Rampy są planowane w przyszłości:

S7 MOP Liksajny w woj. warmińsko-mazurskim,

S7 MOP Majdany Wielkie w woj. warmińsko-mazurskim,

A4 MOP Chechło w woj. śląskim,

A4 MOP Proboszczowice w woj. śląskim,

A1 MOP Gorzelanka Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Gorzelanka Zachód w woj. śląskim,

S8 MOP Jonas Południe w woj. dolnośląskim,

S8 MOP Jonas Północ w woj. dolnośląskim,

S19 MOP Kamień Wschód w woj. podkarpackim,

S19 MOP Kamień Zachód w woj. podkarpackim,

A4 MOP Jankowice Wielkie w woj. opolskim,

S8 MOP Ochędzyn w woj. łódzkim,

S8 MOP Niwiska w woj. łódzkim,

S61 MOP Budzisko Zachód w woj. podlaskim (2 stanowiska),

A1 MOP Skoszewy Wschód w woj. łódzkim,

A1 MOP Skoszewy Zachód w woj. łódzkim.

GDDKiA ocenia możliwość wybudowania ramp:

A1 MOP Starcza Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Starcza Zachód w woj. śląskim,

A2 MOP Ciosny Południe w woj. łódzkim,

A2 MOP Bolimów w woj. łódzkim,

A2 MOP Mogiły w woj. łódzkim,

S3 MOP Lisiny Wschód w woj. lubuskim,

S3 MOP Lisiny Zachód w woj. lubuskim,

S3 MOP Stożne Zachód w woj. lubuskim,

S3 MOP Stożne Wschód w woj. lubuskim,

S7 MOP Grabin Wschód w woj. warmińsko-mazurskim,

S7 MOP Grabin Zachód w woj. warmińsko-mazurskie,

S8 MOP Syców Południe w woj. dolnośląskim,

S8 MOP Syców Północ w woj. dolnośląskim,

S8 MOP Paprotnia Północ w woj. łódzkim,

S8 MOP Sięganów Południe w woj. łódzkim,

S8 MOP Cibory Północ w woj. podlaskim,

S8 MOP Guzew Północ w woj. łódzkim,

S19 MOP Bukowa I w woj. podkarpackim,

S19 MOP Bukowa II w woj. podkarpackim,

S19 MOP Nienadówka w woj. podkarpackim.

W przypadku tych lokalizacji rampy powstaną, jeśli GDDKiA zgłosi taką potrzebę:

A2 MOP Ostrów Kania Północ w woj. mazowieckim,

A2 MOP Ostrów Kania Południe w woj. mazowieckim,

S6 MOP Kamień Północ w woj. pomorskim,

S6 MOP Kamień Południe w woj. pomorskim,

S17 MOP Pilawa w woj. Mazowieckim.

Rampy i dmuchawa do odśnieżania ciężarówek, zdjęcia: