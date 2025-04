Pierwsza taka droga w Polsce. Będzie prowadzić do strategicznej inwestycji

Nowa droga do elektrowni jądrowej

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino" nabiera tempa. Spośród trzynastu ofert, najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal, które zaprojektuje i zbuduje odcinek drogi krajowej od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213. Wartość inwestycji to dokładnie 177 899 777,77 zł.

Realizacja strategicznej inwestycji została podzielona na dwa zadania:

Odcinek I: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km). Wykonawcą została firma Polimex.

Odcinek II: od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Komisja przetargowa aktualnie ocenia dokumenty złożone przez potencjalnych wykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest w II kwartale bieżącego roku.

Dodatkowo, w ramach budowy drogi ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, powstanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.

Jaka będzie nowa droga? Dlaczego jest taka ważna?

Nowa droga krajowa będzie miała przekrój 1x2 i klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Projektowana jest po nowym śladzie i połączy drogę ekspresową S6 z elektrownią jądrową.

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to inwestycja o strategicznym znaczeniu, która przyniesie korzyści zarówno dla regionu, jak i dla mieszkańców, wyjaśnia w komunikacie GDDKiA. Nowa trasa:

Zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego: Odciąży sieć dróg lokalnych, poprawiając płynność ruchu.

Skróci czas przejazdu: Ułatwi dojazd między Trójmiastem a nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo.

Poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych: Zapewni lepsze warunki jazdy.

Będzie alternatywą dojazdu nad Bałtyk: Szczególnie istotne w sezonie turystycznym.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na życie lokalnej społeczności, poprzez:

Poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie: Obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport

Dostosowanie nawierzchni do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś

Droga krajowa do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino" została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim".

Kiedy droga będzie gotowa?

Zgodnie z planem, prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa z wykonawcą planowana jest do podpisania w II kwartale 2025 r., co oznacza, że budowa pierwszego odcinka drogi powinna zakończyć się w II kwartale 2028 r.

Elektrownia atomowa w Lubiatowie: