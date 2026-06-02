Polacy jeżdżą coraz bezpieczniej

Z danych Policji wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2026 r. odnotowano 5053 wypadki drogowe, czyli o 432 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła także liczba ofiar śmiertelnych oraz osób rannych.

Nagrody motywują do dobrych zmian

Pozytywne dane zbiera także LINK4, który podsumował właśnie pierwszy rok działania swojej kampanii Doceniamy Dobrych Kierowców. Uczestnicy programu jeżdżą ostrożniej i wolniej, a co za tym idzie - rzadziej powodują szkody zgłaszane z ubezpieczeń OC i AC.

Doceniamy Dobrych Kierowców to program dla kierowców ubezpieczonych w LINK4. Działa w oparciu o aplikację z nawigacją i mechanizmami, które realnie zmieniają nawyki: przypomnienia o obowiązującym ograniczeniu prędkości, zachęcanie do zdjęcia nogi z gazu, spersonalizowane wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia auta, oceny stylu jazdy w zakresie przepisowości, płynności czy eliminacji rozproszenia. Jeżdżąc zgodnie z przepisami można wygrać atrakcyjne nagrody i bony paliwowe.

– Do udziału w kampanii udało nam się zaangażować tysiące klientów, którzy sukcesywnie poprawiali swoje wyniki i zmieniali nawyki za kierownicą na lepsze. Szczególnie cieszy nas poprawa oceny stylu jazdy w kluczowym parametrze, jakim jest jazda zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami prędkości. Obecnie kierowcy osiągają wyniki o ponad pięć punktów procentowych lepsze niż na początku kampanii - mówi Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

W ciągu roku w kampanii Doceniamy Dobrych Kierowców udział wzięło 17,3 tys. osób, które przejechały łącznie 17,4 mln km. Średni dystans pokonany przez uczestnika to ponad 1000 km.

Najlepsi kierowcy to rodzice

Interesujących wniosków dostarczają także badania przeprowadzone przez Instytut Pollster na zlecenie LINK4. Kierowcy są zgodni co do tego, że kluczowe dla bezpieczeństwa są jazda zgodna z przepisami oraz uprzejmość wobec innych uczestników ruchu. Wskazało tak niemal 60 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: poprawa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych oraz lepsze oznakowanie i czytelna sygnalizacja (38 proc.). Co trzeci respondent wskazywał także na znaczenie modernizacji i rozbudowy dróg oraz dobrego stanu technicznego pojazdów.

Jak się okazuje, jedną z najbezpieczniej jeżdżących grup są rodzice. Połowa badanych przyznała, że zaczęła jeździć wolniej i ostrożniej, a ponad jedna trzecia, że większą wagę przykłada do przepisów i sytuacji na drodze. Jedna czwarta badanych rzadziej korzysta z telefonu podczas jazdy i planuje trasy w sposób bardziej bezpieczny.