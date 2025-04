i Autor: LUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS Prawo jazdy także dla 17-latków

Prawo jazdy z nowym ograniczeniem wieku. Znamy szczegóły zmian

Ministerstwo Infrastruktury chce, by już osoby już w wieku 17 lat mogły kierować pojazdami. Takie przepisy obowiązywały w Polsce do 2002 roku. - Nie było z tym problemu, w wielu państwach europejskich funkcjonuje to pod pewnymi obostrzeniami - mówi Rafał Grodzicki z warszawskiego WORD. Zgodnie z propozycją prawo jazdy mógłby uzyskać 17-latek korzystający z uprawnień wyłącznie pod okiem doświadczonego kierowcy.