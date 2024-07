Samochód Roberta Lewandowskiego wystawiony na sprzedaż. "To rynkowa cena"

To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Konkurencyjne ceny, brak kolejek

To ostatnia taka stacja paliw w Polsce. CPN w Warszawie, można poczuć klimat PRL

Będzie dopłata do zakupu samochodu. Nowy program ma ruszyć jeszcze w tym roku

Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca. Do strefy obejmującej Śródmieście i część sąsiadujących dzielnic nie mogą wjeżdżać stare samochody. Do SCT nie wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 i pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy Euro 4. Ale urzędnicy przewidzieli szereg wyjątków. W kolejnych latach zasady wjazdu będą się zaostrzać.

Ile kosztowała Strefa Czystego Transportu w Warszawie?

Strefa jest oznaczona przez specjalne znaki. Zakupiono i ustawiono setki tablic wokół strefy. - Koszt oznakowania i tablic informacyjnych to ok. 300 tys. zł - przekazał w rozmowie z Eska.pl rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Za półroczny wynajem mobilnego punktu kontroli (kamera, która odczytuje tablice rejestracyjne i informuje strażników miejski, czy dany pojazd może wjechać do SCT) ZDM zapłaci ponad 51,5 tys. zł. W ramach kosztów związanych z wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu należy wziąć pod uwagę także druk naklejek dla kierowców, którzy są zwolnieni z zakazu wjazdu (4 tys. zł).

W sumie koszt wprowadzenia SCT w Warszawie wyniósł do lipca 2024 ponad 355 tys. zł.