Takimi autami jeżdżą kandydaci na prezydenta. Jeden z nich nie ma samochodu

Według danych CARFAX, Adrian Zandberg z partii Razem jeździ Fordem Focusem z 2018 roku. To najpopularniejszy model wśród wszystkich samochodów wymienionych w oświadczeniach majątkowych kandydatów. W Polsce zarejestrowanych jest aż 437 tys. egzemplarzy Forda Focusa, w tym 11,8 tys. z rocznika 2018.

Statystyczny Ford Focus z 2018 r. ma przebieg 120 tys. kilometrów. Co ciekawe, niemal 60% z tych aut ma w historii odnotowane uszkodzenia, a aż 70% – inne incydenty, które mogą wzbudzać wątpliwości przy zakupie, jak np. podejrzane wskazania licznika. Co piąte auto tego typu pozostaje nadal w rękach pierwszego właściciela. Taki sam odsetek pojazdów pochodzi z importu.

Drugie najpopularniejsze auto należy do Magdaleny Biejat z Lewicy. Jej Toyota Auris z 2017 roku to model, który w Polsce ma 130 tys. rejestracji, w tym 11,1 tys. egzemplarzy z tego właśnie rocznika. Przeciętny przebieg Toyoty Auris z 2017 r. wynosi 126 tys. km. Wśród wszystkich analizowanych samochodów to właśnie ten model ma najwyższy odsetek uszkodzeń – aż 71%. Ponad trzy czwarte egzemplarzy (77%) ma wpisane do historii tzw. "ryzyka" – informacje, które powinny zostać sprawdzone przed zakupem. Co czwarta Toyota Auris pozostaje własnością pierwszego właściciela.

Ciekawe dane przynosi analiza samochodów polityków reprezentujących inne opcje polityczne. Sławomir Mentzen z Konfederacji korzysta z Volvo XC90 z 2022 roku. To najnowszy pojazd w zestawieniu. W bazie CARFAX znajduje się 33,8 tys. takich aut, z czego 1,5 tys. pochodzi z 2022 r. Średni przebieg: zaledwie 34 tys. km. 66% tych samochodów wciąż należy do pierwszego właściciela, a jedynie połowa miała kolizje lub inne incydenty. Mentzen ma również prawo do korzystania z Mercedesa E Coupe, też z 2022 r.

Z kolei Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, postawił na starsze Volvo – model XC70 z 2011 roku. W bazie CARFAX odnotowano tylko 6,7 tys. takich pojazdów, z czego zaledwie 572 sztuki z rocznika 2011. To czyni go właścicielem najrzadziej spotykanego auta wśród kandydatów. Jego samochód ma średni przebieg aż 255 tys. km. Aż 91% tych pojazdów ma w historii zapisane różnego rodzaju ryzyka, a 64% pochodzi z importu. Tylko 2% egzemplarzy nadal pozostaje w rękach pierwszego właściciela.

Szymon Hołownia, kandydat Polski 2050, według najnowszego oświadczenia majątkowego, nie posiada własnego samochodu. Z kolei Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie ujawnił aktualnego oświadczenia majątkowego.

CARFAX to firma, która dostarcza raporty o historii samochodów na podstawie danych z certyfikowanych źródeł. W swojej międzynarodowej bazie posiada ponad 32 miliardy informacji z ponad 20 krajów. Dzięki temu kupujący mogą sprawdzić nie tylko przebieg auta, ale także wcześniejsze szkody, liczbę właścicieli czy kraj pochodzenia.

