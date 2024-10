Te tablice rejestracyjne się powtarzają. Dwie są szczególnie popularne

Indywidualne tablice rejestracyjne

Zabawne, obraźliwe, oryginalne. Indywidualne tablice rejestracyjne to prosty sposób na wyróżnienie swojego pojazdu. W Polsce można z nich korzystać od 2000 roku (wówczas też zaprzestano wydawania tzw. czarnych tablic). Koszt spersonalizowanych tablic rejestracyjnych dla samochodu osobowego to 1000 zł - w przypadku zwykłych tablic to jedynie 80 zł. Kolejne 80 zł to koszt wydania dowodu rejestracyjnego. Tablice są wydawane w ciągu ok. trzech tygodni przez wydziały komunikacji w miastach wojewódzkich (a nie w miejscu zamieszkania przez starostwa, jak w przypadku zwykłych tablic). Indywidualne tablice składają się z wyróżnika przypisanego do danego województwa - litery i cyfry od 0 do 9 (np. w przypadku woj. mazowieckiego będzie to W1 czy W8) oraz ciągu maksymalnie pięciu liter lub cyfr. W praktyce wiele osób wykorzystuje już dwa pierwsze znaki do stworzenia oryginalnego napisu, np. W1 ESIEK (Wiesiek). Zgodnie z prawem rejestracje nie mogą być obraźliwe czy wulgarne, jednak czasem można takie zobaczyć, choćby na zdjęciach obiegających social media - w takim przypadku najpewniej można mówić o przeoczeniu ze strony urzędnika.

Indywidualne tablice rejestracyjne 2024 - w tych województwach jest ich najwięcej

Od stycznia do lipca 2024 roku wydano blisko 15 tys. indywidualnych tablic, wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji opublikowanych przez tvn24.pl. Najwięcej w woj. mazowieckim (2046), a najmniej w woj. opolskim (247).

dolnośląskie - 1628

kujawsko-pomorskie - 796

lubelskie - 542

lubuskie - 413

łódzkie - 731

małopolskie - 1435

mazowieckie - 2046

opolskie - 247

podkarpackie - 489

podlaskie - 254

pomorskie - 1362

śląskie - 1623

świętokrzyskie - 379

warmińsko-mazurskie - 408

wielkopolskie - 1964

zachodniopomorskie - 580

Indywidualne tablice rejestracyjne, które się... powtarzają

Choć indywidualne tablice rejestracyjne z natury rzeczy mają być oryginalne, to w skali kraju część z nich się powtarza (odróżnia je jedynie wyróżnik danego województwa, czyli dwa pierwsze znaki - litera i cyfra). Z bazy danych CEPiK wynika, że najpopularniejsze tablice rejestracyjne w Polsce to (za tvn24.pl):

OOOOO - 104 tablice XKXKX - 102 VENOM (fikcyjna postać występująca w serii komiksów Marvela) - 94 BLACK (czarny) - 94 AMG63 (model Mercedesa) - 92 GHOST (duch) - 91 XXXXX - 89 LUCKY (szczęściarz) - 89 IIIII - 87 CUPRA (hiszpańska marka motoryzacyjna) - 86

