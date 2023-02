i Autor: materiały prasowe Ten samochód kupicie od ręki. Suzuki Vitara - uniwersalna hybryda dla każdego

Suzuki Vitara. Japoński samochód dla każdego

Suzuki Vitara to dobra propozycja dla każdego, kto docenia funkcjonalność. Japoński samochód cechuje bezawaryjność (czego dowodzą choćby wyniki w rankingach ADAC), a to - jak wiedzą wszyscy kierowcy, najważniejsza cecha dobrego samochodu. Ten model zapewni ci spokojny sen, a wszelkie wyjazdy skończą się bez niemiłych niespodzianek.

Japońska hybryda. Wybierz swój model

Suzuki Vitara jest samochodem, który jest dostępny wyłącznie z napędem hybrydowym. Przy zakupie możesz jednak zdecydować, jaki wybierasz rodzaj hybrydy. Możesz zdecydować się na hybrydę typu Mild Hybrid (potocznie miękką) lub tzw. pełną-Hybrid (z wykorzystaniem technologii Strong). Co ważne, każdy z wyborów zapewni ci inną specyfikę danego samochodu - miękka hybryda daje większą dynamikę, a pełna hybryda jest rekordowo oszczędna również pod kątem emisji spalin.

Opcji jest więcej! Vitarę można zamówić z napędem na przednie lub na cztery koła ALLGRIP. Ten drugi doceni każdy użytkownik samochodu - sprawi on, że dojazd do trudno dostępnej działki czy pod zaśnieżony stok z narciarskim wyciągiem nie sprawi ci większego problemu. Zwłaszcza, że ten model Suzuki ma duży prześwit – przeszkody na drodze nie są… przeszkodą. Nawet jeśli to droga polna.

Oszczędność i bezpieczeństwo

Co ważne, jest to auto oszczędne, cechuje go niskie zużycie benzyny. Jak zapewnia producent, w przypadku Vitary Hybrid, to nieco ponad 5 litrów na 100 km.

Samochód ten ma komplet systemów bezpieczeństwa, w tym system rozpoznawania znaków drogowych czy przewidywania niestandardowych zdarzeń za kierownicą, ale także bardzo przydatny na drogach szybkiego ruchu tzw. tempomat aktywny. Suzuki Vitara umie wspomagać za kierowcę i podpowiada, gdy ktoś znajdzie się w tzw. martwym polu czy zbliża się z tyłu auta, gdy manewrujemy (cofamy) na parkingu!

Samochód dostępny od ręki

Wszelkie udogodnienia i charakterystyka samochodu to jedno, ale co najważniejsze, Suzuki Vitarę kupisz od ręki! Te samochody są łatwo dostępne. Jeśli zależy ci na czasie, Vitara jest świetnym wyborem.

Samochody Suzuki. Marka z lekkimi samochodami

Samochody Suzuki to auta lekkie. Niska masa jest zdecydowanie jednym z kilku wyróżników marki. Drugi to fakt, że tylko jeden samochód w całej gamie pojazdów nie jest hybrydą. Wszystkie pozostałe są hybrydami każdej odmiany:

miękka,

pełna,

plug-in.

Auta te można dobrać do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Znajduje się w nich bogate wyposażenie w systemy bezpieczeństwa, a także związane z funkcjonalnością czy wygodą rozwiązania, takie jak szklany dach, Carplay i Android Auto.

Sprawdź więcej: suzuki.pl

