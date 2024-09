To ostatnia taka stacja paliw w Polsce. CPN w Warszawie, można poczuć klimat PRL

Spis treści

CPN w Warszawie

Stacja paliw przy ul. Markowskiej 15 na Starej Pradze działa pod szyldem CPN, ale to tak naprawdę Orlen. Logo CPN powróciło na tę stację w 2018 roku. - Marka CPN wciąż żyje w świadomości Polaków, którzy traktują ją z dużym sentymentem. Reaktywując markę, chcemy naszym klientom dać okazję do tego, by mogli bezpośrednio obcować z dziedzictwem nierozerwalnie związanym z historią Polski i rodzimej motoryzacji - mówił Marcin Stefaniak, ówczesny dyrektor biura promocji i reklamy PKN Orlen.

CPN przy Markowskiej jest otwarty w godz. 6-22. Przy stacji działa mały sklep, okna wyklejone są archiwalnym zdjęciami CPN-u.

Centrala Produktów Naftowych. Historia CPN

Centrala Produktów Naftowych powstała w 1944 roku. CPN w kompleksowy sposób zajmował się paliwami - magazynowaniem, transportem i dystrybucją. Przedsiębiorstwo należące do państwa działało do 1999 roku, gdy zostało przekształcone w PKN Orlen. Biało-pomarańczowe logo przedstawiające stylizowane litery CPN zostało opracowane w latach 60. przez artystę plastyka Ryszarda Bojara, jest uznawane za jedno z najlepszych w historii polskiego wzornictwa. Nazwa CPN wciąż jest potocznie używana do określania stacji paliw działających pod różnym markami.

