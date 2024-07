Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Jest projekt ustawy

To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Konkurencyjne ceny, brak kolejek

Spis treści

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw zapowiedziała w połowie czerwca w Polsat News minister zdrowia. - Skończyliśmy analizy i będę chciała przedstawić także do zespołu programowania prac rządu ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych - wyjaśniała Izabela Leszczyna. - Bardzo bym chciała, żeby on wszedł w życie. Nie widzę powodu, żeby ludzie w nocy kupowali alkohol na stacji benzynowej - podsumowała. Zakaz miałby obowiązywać w nocy w godz. 22-6. Minister odniosła się do jednego z argumentów przeciwników zakazu sprzedaży alkoholu. - Wcale nie jest tak, jak grzmieli niektórzy, że wszystkie stacje w Polsce upadną. Procent zysków stacji wynikających ze sprzedaży alkoholu wcale nie jest kluczowym ich dochodem - podkreśliła.

Zakaz alkoholu na stacjach. Od kiedy? Ustawa jest już gotowa

8 lipca minister Leszczyna potwierdziła w TOK FM, że ustawa jest już gotowa i w ciągu kilku dni trafi pod obrady rządu. Nowe prawo miałoby być uchwalone w ciągu trzech miesięcy. W praktyce nowe przepisy mogłyby wejść w życie w ostatnim kwartale 2024 roku lub od stycznia 2025.

Zakaz sprzedaży alkoholu. Co sądzą o nim Polacy? Sondaż

Z kwietniowego sondażu IBRiS dla Radia Zet wynika, że 54 proc. ankietowanych jest przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu na stacjach, 40 proc. jest "za". Takie samo badanie przeprowadziła w maju agencja SW Research na zlecenie "Wprost". Za zakazem opowiedziało się 48,1 proc. pytanych, przeciwko - 35 proc. Prawie 17 proc. przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

