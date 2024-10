Lewy kierunkowskaz na rondzie. Czy trzeba go używać? Egzaminator WORD wyjaśnia

Kiedy zmienić opony na zimowe? Kieruj się zasadą "od O do O"

Czy trzeba włączać kierunkowskaz przed rondem? To pytanie nurtuje wielu, nawet doświadczonych kierowców. Prawo i interpretacje są w tej sprawie niejednoznaczne.

W art. 22. Prawo o ruchu drogowym czytamy, że "kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru".

Kwestią sporną w kontekście wjazdu na rondo jest "zamiar zmiany kierunku jazdy". Biorąc pod uwagę definicję, rondo jest skrzyżowaniem, a więc kierowca może skręcić (zmienić kierunek jazdy) w prawo pojechać prosto lub skręcić w lewo. W tym przypadku jasnym wydaje się, że skręcając w lewo lub prawo należy użyć kierunkowskazu. Jednak część kierowców i ekspertów uważa, że skoro na ruch na rondzie odbywa się okrężnie (dookoła wyspy), to kierowca nie zmienia kierunku jazdy i tym samym w świetle art. 22 nie musi sygnalizować skrętu w lewo, a nawet - uwaga - w prawo (zjazd z ronda).

WORD zaleca, ale nie oblewa na egzaminie

- Uważam, że przed wjazdem na skrzyżowanie powinniśmy jasno sygnalizować, w którym kierunku pojedziemy - powiedział w rozmowie z Eska.pl Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału realizacji egzaminów państwowych w WORD w Warszawie, podkreślając, że rondo w prawie jest opisane tak samo, jak każde inne skrzyżowanie. - Jeżeli innym uczestnikom ruchu drogowego włączony kierunkowskaz może pomóc, to należy z niego korzystać - dodał, oceniając przy tym, że kierunkowskazy to "podstawowy element komunikacji pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego". - Zwyczajowo także prawy kierunkowskaz powinien być włączony przy zjeżdżaniu ze skrzyżowania o ruchu okrężnym, ale nie znajdziemy takiego przepisu. To powinno być wyjaśnione i jasno opisane w prawie - podsumował.

Z naszych informacji wynika, że szkoły jazdy w Warszawie uczą kursantów, by włączać kierunkowskaz przed rondem właśnie ze względu na zalecenia WORD. Jednocześnie egzaminatorzy WORD, przynajmniej w Warszawie, nie wystawiają negatywnych ocen w czasie egzaminu na prawo jazdy za nieużycie kierunkowskazu właśnie ze względu na kontrowersje prawne.

Inną kwestią jest jeszcze używanie kierunkowskazów na rondach z wieloma pasami ruchu - przy zmianie pasa należy wcześniej zasygnalizować taki manewr, w tym przypadku przepisy są jasne.

Kierunkowskaz na rondzie. Wyroki sądów

Praktyka pokazuje, że większość kierowców nie używa lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo, natomiast większość sygnalizuje prawym kierunkiem, że zjeżdża z ronda. Tak też wygląda linia orzecznicza. Media opisywały prawomocne wyroki sądów administracyjnych sprzed lat, w których stwierdzano, że kierowcy nie mają obowiązku używania lewego kierunkowskazu na rondzie.

