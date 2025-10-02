Ranking najbardziej awaryjnych samochodów według TÜV 2025. Pierwsze miejsce zaskakuje

Każdego roku niemiecki TÜV (Technischer Überwachungsverein, niemiecka organizacja zajmująca się prowadzeniem inspekcji technicznych oraz certyfikacją produktów i usług w różnych branżach, m.in. w motoryzacji) publikuje raport, który stanowi cenne źródło informacji dla kierowców, mechaników i potencjalnych nabywców samochodów. W zestawieniu na 2025 rok wyróżniono modele najbardziej awaryjne oraz te, które wypadają najlepiej pod względem niezawodności, nawet po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Dane oparte są na wynikach przeglądów technicznych pojazdów w Niemczech, a analiza obejmuje różne grupy wiekowe i klasy pojazdów.

Najbardziej awaryjne samochody. Raport TÜV 2025

Na szczycie listy modeli z największą liczbą usterek znalazła się Tesla Model 3 (zdjęcia w galerii poniżej) - ponad 14 proc. 3- i 4-letnich egzemplarzy nie przeszło pierwszego przeglądu technicznego z powodu poważnych problemów. W tym przypadku najbardziej awaryjne było zawieszenie (samochód waży blisko 2 tony), a także m.in. elektronika, której pełno w tym aucie.

Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajął Ford Mondeo (13,2 proc.) - z powodu problemów z zawieszeniem i układem kierowniczym. Trzecią pozycję zajęła Skoda Scala (11,8 proc. miało usterki), głównie w obrębie układu hamulcowego oraz nadwozia. Na kolejnych miejscach znalazły się: Ford S-Max oraz Skoda Superb (po 11,3 proc.).

W przypadku starszych samochodów (7-10-letnich) najwięcej wad wykrywanych jest w modelach Dacia: Dokker, Duster, Sandero i Logan, a także w BMW serii 5 i 6.

Najbardziej awaryjne samochody (3- i 4-letnie):

Tesla Model 3 Ford Mondeo Skoda Scala Ford S-Max Skoda Superb

Najbardziej awaryjne samochody (7- i 8-letnie):

Dacia Dokker Dacia Duster BMW serii 5 / 6 Dacia Logan

Najmniej awaryjne samochody według raportu TÜV 2025

Raport wskazuje również pojazdy, które wyróżniają się bezawaryjnością. Na czele rankingu najmniej awaryjnych modeli (wiek: 3-4 lata) znalazła się Honda Jazz. Zaledwie 2,4 proc. modeli miało poważne usterki przy średnim przebiegu 28 tys. km. Kolejne miejsca zajęły Volkswagen Golf Sportsvan (2,5 proc.) oraz Audi Q2 i Porsche 911 Carrera (po 2,6 proc.). Na uwagę zasługuje także Mitsubishi ASX, który mimo średniego przebiegu 40 tys. km odnotował jedynie 2,7 proc. usterek. Dalej w rankingu znalazła się B klasa Mercedes-Benz oraz VW T-Roc. Spośród starszych samochodów (od 5, 7, 9, 11 i 13 lat) za najmniej awaryjny samochód należy uznać Porsche 911 Carrera.

Najmniej awaryjne samochody (3- i 4-letnie):

Honda Jazz VW Golf Sportsvan Audi Q2 Porsche 911 Carrera Mitsubishi ASX

Najmniej awaryjne samochody (7- i 8-letnie):

Porsche 911 Carrera VW T-Roc Mazda CX-3 VW Golf Sportsvan Mercedes-Benz B klasa

Pełny raport jest dostępny na stronie TÜV.

Na co zwrócić uwagę kupując używany samochód?

Kupując używane auto należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

Stan techniczny – Sprawdź silnik, zawieszenie, hamulce i skrzynię biegów, najlepiej na stacji diagnostycznej lub w ASO.

– Sprawdź silnik, zawieszenie, hamulce i skrzynię biegów, najlepiej na stacji diagnostycznej lub w ASO. Historia pojazdu – Przeanalizuj książkę serwisową, sprawdź numer VIN w internecie i przeszłość wypadkową.

– Przeanalizuj książkę serwisową, sprawdź numer VIN w internecie i przeszłość wypadkową. Przebieg – Porównaj deklarowany przebieg z ogólnym stanem samochodu (np. zużycie wnętrza, foteli, kierownicy).

– Porównaj deklarowany przebieg z ogólnym stanem samochodu (np. zużycie wnętrza, foteli, kierownicy). Stan prawny – Upewnij się, że pojazd nie jest obciążony zastawem lub innymi zobowiązaniami, sprawdź dokładnie dokumenty (pomocne mogą być specjalistyczne serwisy dostarczające dane na temat konkretnego pojazdu, najczęściej są płatne).

– Upewnij się, że pojazd nie jest obciążony zastawem lub innymi zobowiązaniami, sprawdź dokładnie dokumenty (pomocne mogą być specjalistyczne serwisy dostarczające dane na temat konkretnego pojazdu, najczęściej są płatne). Cena i negocjacje – Porównaj ofertę z cenami rynkowymi i przygotuj się do negocjacji.

Tesla Model 3, zdjęcia:

