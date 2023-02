Bełchatów a praca dla osób bez doświadczenia

Ogólny kształt rynku pracy w Bełchatowie

Bełchatów to piąte co do wielkości miasto województwa łódzkiego. Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, na rynku pracy w Bełchatowie dominuje przemysł. Produkcja i budownictwo dają zatrudnienie około 46,3 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców miasta, jak i osób pochodzących z okolic Bełchatowa i zawodowo związanych właśnie z tymi terenami. Takie statystyki nie są niczym dziwnym.

Bełchatów jest bowiem jednym z głównych ośrodków Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Dominuje tu przemysł wydobywczy i energetyczny. Około 10 km od Bełchatowa, na terenie gminy Kleszczów, funkcjonuje Kopalnia Węgla Brunatnego “Bełchatów” oraz Elektrownia Bełchatów, czyli największy tego typu obiekt w Europie, odpowiadający corocznie za około 20 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Wymagania do pracy w produkcji a brak doświadczenia

Inne zakłady, zaliczane do największych pracodawców z Bełchatowa i okolic, również należą w większości do branży produkcyjnej. Taki kształt lokalnego rynku pracy sprawia, że dużo ofert zatrudnienia pochodzi właśnie z sektora przemysłowego, co widać na przykład na największych portalach pracy, takich jak GoWork.

Przemysł i budownictwo nie zawsze są jednak szansą dla kandydatów niedysponujących doświadczeniem. Wśród fachowców technicznych często bardziej niż formalne wykształcenie, ceni się samodzielność, a ta przychodzi jedynie ze stażem pracy i właśnie doświadczeniem.

Nie warto jednak zupełnie omijać ofert pracy pochodzących z tych branży, nawet jeśli w CV brakuje pokrewnych pozycji. Rynek wciąż należy do pracownika, zwłaszcza w zawodach technicznych, w których głęboki deficyt kandydatów jest wyraźny już od lat, a to sprzyja obniżaniu wymagań przez niektórych pracodawców.

Praca bez doświadczenia w przemyśle — czy to możliwe?

Na pracę bez doświadczenia w przemyśle, produkcji lub budownictwie ma szanse w Bełchatowie lub okolicach miasta osoba z zacięciem technicznym, osoba punktualna, pracowita, bez nałogów, z dobrą kondycją fizyczną i zdrowiem oraz gotowa do zdobywania nowej wiedzy, jak i uprawnień. Niektórzy pracodawcy są otwarci na przyjmowanie takich kandydatów i oferowanie im solidnych pakietów szkoleń i kursów wprowadzających.

Tą drogą, jak i na przykład zajmując stanowisko pomocnika, można zostać “przyuczonym do zawodu”, zdobyć daną profesję i znaleźć pracę bez doświadczenia. Niemniej obecnie rynek ofert pracy może zostać zahamowany, a to z powodu kryzysu ekonomicznego. Niewiadoma jest także sama przyszłość przemysłu wydobywczo-energetycznego w Bełchatowie.

Fachowcy techniczni potrzebni dzisiaj

Obecne plany przewidują pełne wygaszenie Kopalni Węgla Brunatnego “Bełchatów” do 2038 roku. W miejsce obecnej działalności mają jednak powstawać odnawialne źródła energii, a przy nich również potrzeba wykwalifikowanych pracowników. W 2023 roku “Barometr Zawodów” mówi jednak o zapotrzebowaniu szczególnie na tych pracowników technicznych w powiecie bełchatowskim:

cieśli i stolarzy budowlanych,

dekarzy i blacharzy budowlanych,

elektryków, elektromechaników i elektromonterów,

monterów instalacji budowlanych,

murarzy i tynkarzy,

operatorów i mechaników sprzętów do robót ziemnych,

spawaczy.

W związku z deficytem to właśnie do tych zawodów może być łatwiej dostać się w Bełchatowie, także nie mając doświadczenia.

Praca bez doświadczenia w Bełchatowie w turystyce

Przy sztucznym zbiorniku wodnym położonym w okolicy Bełchatowa działa także kilka hoteli oraz ośrodki sportowo-rekreacyjne, których oferta nie ogranicza się wyłącznie do sportów wodnych. Hotel Sport, Wodnik, Santin i Wawrzynek to również jedni z największych pracodawców w mieście i okolicach. Zwłaszcza latem miejsca te są odwiedzane przez wielu turystów.

Oferują m.in. koncerty, naukę jazdy na koniach, korty tenisowe i wiele innych atrakcji, aktywnego i bardziej biernego wypoczynku. Branże zakwaterowań oraz gastronomii są znane jako jedne z tych, w których najłatwiej znaleźć pracę osobom nieposiadającym doświadczenia. Bełchatów i okolice, nie tylko sezonowo, stwarzają zatem możliwości do znalezienia pracy właśnie w sektorze HoReCa, w którym często najbardziej cenione jest, nie bogate CV, a umiejętności miękkie.

Podobnie rzecz ma się z handlem. Jak pokazują wymagania stawiane w większości ofert pracy na stanowiska takie jak kasjer-sprzedawca, recepcjonista, kelner itp. to, co przede wszystkim powinno cechować kandydatów, to odpowiednie warunki do pracy fizycznej, komunikatywność, uprzejmość czy wysoka kultura osobista.

Gdzie brakuje pracowników i nie wymaga się doświadczenia?

Wskazania “Barometru Zawodów” pokazują także, że w 2023 roku w powiecie bełchatowskim brakuje piekarzy i cukierników. To również profesje, których dotyczą ogłoszenia z informacjami typu: “Potrzebujesz jedynie chęci do pracy, a my przyuczymy Cię do zawodu”. W regionie na pewną pracę może liczyć osoba, która zdobędzie prawo jazdy kategorii C lub C+E.

Nie tylko firmy transportowe czy budowlane z Bełchatowa i okolic pilnie potrzebują kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Warto również śledzić rekrutacje prowadzone w miejskich służbach mundurowych. Wiążą się one ze spełnieniem szeregu wymagań (np. minimum średnie wykształcenie, sprawność fizyczna), ale umożliwiają osobom chętnym do pracy, np. w charakterze policjanta, wejście do zawodu “od zera”.